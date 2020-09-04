AK Parti'li Yavuz'dan, 'Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı' iddialarına ilişkin... AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bazı sitelerde yer alan 'Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı' başlığına ilişkin, "Oysa Sakarya'da ne bugün, ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olay asla vuku bulmamıştır.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bazı sitelerde yer alan 'Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı' başlığına ilişkin, "Oysa Sakarya'da ne bugün, ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olay asla vuku bulmamıştır." dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Yavuz, bugün bazı sitelerde yer alan 'Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı' başlığı altında 'Sakarya'ya fındık toplamaya gelen Mardinli mevsimlik işçiler, işveren ve köylülerin ırkçı saldırısına uğradı' şeklinde habere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Manipülatif haberciliği iş edinmiş sözüm ona bazı siteler 'Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı' başlığı altında 'Sakarya'ya fındık toplamaya gelen Mardinli mevsimlik işçiler, işveren ve köylülerin ırkçı saldırısına uğradı' şeklinde haber yayınlamışlardır. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ise "Mardin'den Sakarya'ya çalışmak için gelen mevsimlik tarım emekçilerine, kucağında bebeği olan kadınlara darp..." şeklinde sosyal medya paylaşımları olmuş ve hatta kime ait olduğu anlaşılmayan bir video da paylaşmıştır. Oysa Sakarya'da ne bugün, ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olay asla vuku bulmamıştır. Sakarya, Türkiye'nin, Balkanların ve Kafkasların her yerinden gelerek yerleşen insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir yerdir. Sakarya'da tüm etnik unsurlar etle tırnak olmuşçasına birbiriyle bütünleşmiştir. Örnek bir kaynaşma, birliktelik ve yardımlaşmanın söz konusu olduğu Sakarya'mız bu anlamda tam bir huzur kentidir. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek bunu yapanlar açısından en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Buna alet olanlar açısından da bu durum tam bir aymazlık, Sakarya'ya ve hatta Milletimize karşı yapılan ise açık bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA