AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etmiş, biri yoğun bakımda olmak...

AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
05.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etmiş, biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişi de halen tedavi görmektedir. Kalan tüm hastalarımız taburcu edilmiştir. İlk gün ağır yanık sebebiyle İstanbul'a, parmak kopması sebebiyle Kocaeli'ye sevk edilen hastalarımızın da tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirtti.

Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yavuz, "3 kişi henüz bulunamamıştır. 114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etmiş, biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişi de halen tedavi görmektedir. Kalan tüm hastalarımız taburcu edilmiştir. İlk gün ağır yanık sebebiyle İstanbul'a, parmak kopması sebebiyle Kocaeli'ye sevk edilen hastalarımızın da tedavisi devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, patlama meydana gelir gelmez bölgeye intikal ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir can daha kurtarmak için herkesin nasıl çırpındığına şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk andan itibaren yaşanan elim hadiseyle anbean ilgilendi. Devletimizin tüm imkanları adeta seferber edildi. Olayın hemen akabinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine intikal ederek eşgüdüm halinde çalışmanın en güzel örneğini ortaya koydu. Tarım Bakanımız, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak derhal bölgeye gönderdi. AFAD, UMKE, 112, İtfaiye Teşkilatı ile başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Hendek belediyemiz ve diğer kurumlar tüm imkanlarını seferber etti. Emniyet ve güvenlik birimleri ile Başsavcılık ilk andan itibaren büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Elim olayla ilgili tüm ayrıntılar irdeleniyor, adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor."

"Sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Patlamada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesine katılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Sakarya'ya geldiğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu somut ve net tabloya rağmen, olayları çarpıtmak için uğraş vererek, sanki daha fazla ölü var da saklanıyor gibi bir intiba oluşturmaya çalışanlar da oldu. Bunu da acılı bir ailenin olayın sıcaklığıyla verdiği ancak sonradan geri aldığı demeç üzerinden yapmaya çalıştılar. Devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiği, herkesin 'Ben ne yapabilirim?' anlayışı içinde olay yerine koştuğu ve anbean tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığı bir atmosferde sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Yavuz, "Bizi bir an bile yalnız bırakmayan sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve ilgili herkesten Allah razı olsun. Rabbim bir daha böyle elim kazalar bizlere yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü Haber
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder Haber
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Eşi tarafından darbedilip ailesinin yanına bırakılan kadın, çocuklarına hasret
Eşi tarafından darbedilip ailesinin yanına bırakılan kadın, çocuklarına hasret
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Esra Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Henry Onyekuru Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: AK Parti'li Yavuz'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 14:18:39. #1.15#
title