AK Parti'li Yavuz'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı Açıklaması

28.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin TSK unsurlarına hava saldırıları düzenlemesine ilişkin, "Ülkemize karşı yapılan bu hain saldırı karşısında millet olarak birlik ve beraberlik içinde devletimizin yanındayız." açıklamasında bulundu.

Yavuz, yayımladığı başsağlığı mesajında, Türkiye içinde ve sınır dışında önemli mücadeleler yürütüldüğünü belirtti.

Bu mücadelenin son günlerdeki odak noktasının İdlib olduğunu aktaran Yavuz, Mehmetçiğe hain bir saldırı düzenlendiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, rejim güçlerini yoğun bir şekilde vurduğunu ve vurmaya da devam edeceğini kaydetti.

Meselenin bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan Yavuz, "Ülkemize karşı yapılan bu hain saldırı karşısında millet olarak birlik ve beraberlik içinde devletimizin yanındayız. Devletimizin, tüm bu saldırılara gerekli cevabı verecek gücü, milletimizin her bir ferdinin bu ve benzer saldırılar karşında ülkemizi savunmaya kafi sarsılmaz bir inancı her zaman mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Yavuz, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kaynak: AA