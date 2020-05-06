AK Parti'li Yavuz'dan "Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişiyor" iddialarına ilişkin açıklama...
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AK Parti'li Yavuz'dan "Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişiyor" iddialarına ilişkin açıklama...

AK Parti'li Yavuz'dan
06.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:16

AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişeceğine yönelik iddialarla ilgili "Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş, kaos, kriz ve istikrarsızlık üreten parlamenter sisteme karşı milletimizin onayıyla ortaya konmuş en önemli ve...

AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişeceğine yönelik iddialarla ilgili "Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş, kaos, kriz ve istikrarsızlık üreten parlamenter sisteme karşı milletimizin onayıyla ortaya konmuş en önemli ve en değerli icraatlarımızdandır. Bu noktadan geriye dönüşü düşünmemiz de asla söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Yavuz, bir gazetede "Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişiyor!" başlığıyla yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haberde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi'nin tartışıldığı ve değişmesi doğrultusunda karar verildiğine yönelik iddiaların yer aldığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Oysa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi, dün hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Gündeme gelmesi bir yana aklımızdan bile geçirmediğimiz bir konuda 'Seçim sistemi değişiyor! Yüzde 50+1 kalkıyor' gibi iddialı bir başlıkla yayınlanan haber, tipik bir masa başı habercilik örneğidir. Cumhurbaşkanımızın liderliği, etkin ve hızlı karar almaya müsait Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle buluşunca çok daha başarılı tablolar söz konusu olmaya başlamıştır ki, Kovid-19 sürecinde de hızlı, etkin, yerinde ve zamanında karar almanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Durum böyle iken, bu şekilde yalan haber üretmek, olsa olsa kafa karıştırmaya ve gündemi değiştirmeye yöneliktir. Bütün dünyanın gıpta ile izlediği örnek bir liderlik sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza artan teveccühü gölgeleme girişimidir. Çok net ifade etmek istiyorum ki Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş, kaos, kriz ve istikrarsızlık üreten parlamenter sisteme karşı milletimizin onayıyla ortaya konmuş en önemli ve en değerli icraatlarımızdandır. Bu noktadan geriye dönüşü düşünmemiz de asla söz konusu değildir."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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