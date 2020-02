AK Parti'li Yaşar'dan 'kayıp mülteci çocuklar' raporu

07.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:07

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın, 'Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar' konulu raporu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. DHA'ya konuşan Yaşar, "Sorun çok büyük. 10-20-50 bin kayıp mülteci çocuktan bahsediyoruz. Çocukların başına gelen, gelmesi muhtemel şeyler de çok kötü. Fuhuş mu, insan ticareti mi, yasa dışı her şey olabilir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın, 'Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar' konulu 'Her Gün Dünyada Bir Çocuk Kayboluyor' içerikli raporu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda 47 ülkeden katılan 98 parlamenterin oyunu alarak kabul edildi. Raporda dünya çapında 2014 ve 2018 yılları arasında her gün kayıtlı bir göçmen çocuğun ölü ya da kayıp olduğunun Birleşmiş Milletler tarafından rapor edildiği, bu rakamın buzdağının sadece görünen yüzü olduğu ve çoğu kayıpların kaydedilmediğine dikkat çekildi. Çocukların, aralarında şiddet, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve sömürünün de bulunduğu tehlikelere karşı özel korumaya ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ayrıca, tüm Avrupa Konseyi üye devletlerinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduklarını ve bu nedenle çocukların refahı için gerekli tüm koruma ve özeni sağlayarak çocukların yüksek yararını başlıca etmen olarak değerlendirmeleri gerektiği hatırlatıldı.'SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÇALIŞMALARI DESTEKLENMELİ'Raporda bu bağlamda çocukların korunmasına ilişkin özel gereksinimler göz önünde bulundurularak temel hak ve ihtiyaçların karşılanması, mülteci ve göçmen çocukların mümkün olduğunca aileleriyle birlikte kalmasının sağlanması, ebeveynlerine, aile üyelerine ve arkadaşlarına, bir çocuk mülteci veya göçmen kaybolduğunda çocuk koruma hizmetleri ve polise başvurmak için gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması, göçmen ve mülteci çocukların kaybolma durumlarıyla ilgili araştırmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi istendi. Ayrıca basın, görsel-işitsel ve sosyal ağlar dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel medyanın, mülteci ve göçmen çocukların ortadan kaybolması ile ilgili durum hakkında tetikte olması ve farkındalığın arttırılması, polis ve adli makamlar arasındaki uluslararası iş birliğinin, çocuk mültecilerin ve göçmenlerin ortadan kaybolmasını önlemek amacıyla arttırılması, kayıp çocukları bulmaya yardım eden sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında desteklenmesi gerektiği kaydedildi.'50 BİN KAYIP MÜLTECİ ÇOCUKTAN BAHSEDİLİYOR'Serap Yaşar, hazırladığı raporun ayrıntılarını ve parlamenterlerin olumlu tepkilerini DHA'ya anlattı. Serap Yaşar, 2,5 yıldır bu rapor üzerine çalıştığını, konuyla ilgili tüm tarafları dinlediklerini; ancak, buna rağmen, bu çocuklarla ile ilgili atılmış somut bir adımın olmadığına da dikkat çekti. Yaşar, kayıp çocuk sayısının net olarak bilinmediğine vurgu yaparak, "10-20-50 bin telaffuz ediliyor. Sayısı henüz tespit edilmiş değil. Böyle bir sorunun varlığı ilk kez bir raporla kayıt altına alınmış oldu. Bunu da en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin parlamentosundan bir milletvekili olarak bu raporun tarafımızdan hazırlanması daha bir anlamlıydı. Çok değişik parti gruplarından ve farklı ülkelerden kabul görmesi olumlu oy kullanılması ayrıca bu da güzel bir şey. Sorun çok büyük, asıl buna dikkat çekmek istiyorum" dedi.'FUHUŞ, İSTİSMAR YASA DIŞI HER ŞEY'Kayıp mülteci çocukların başına çok kötü şeylerin geldiğini ve gelebileceğini anlatan Serap Yaşar şöyle dedi: "Çocukların başına gelen, gelmesi muhtemel şeyler de çok kötü. Fuhuş mu, insan ticareti mi, yasa dışı her şey olabilir. Dolayısıyla bunlar bile tespit edilmişti. Rapor oylandı, karar haline geldi. Resmi olarak benim rapotörlüğüm bir yıl daha sürecek. Konunun başlığı ve içeriği itibarı ile yaralı, acılı bir konu. Kalan bir yıllık resmi raportörlük sürecinde konuya farkındalığı artırmak, belki yeni yeni fikirler, yenilikçi görüşler, yeni çözüm önerileri ortaya çıkabilir. Biz birtakım öneriler getirdik. Kayıt sisteminin tekrar gözden geçirilmesi, Kızılay'ımızın yürütücülüğünü yaptığı bir projeden bahsettik. Bu da rapora girdi. Kaybolan çocukların yüzde 90'ına yakını refakatsiz olanlar. Yani ebeveyni yanında olmayan çocuklar. Kızılay'ımızın da yürüttüğü bu proje bu sorunun çözümüne ilişkin iyi bir uygulama örneği."'FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN KAMPANYA'

Yaşar, konuya ilişkin farkındalığı artırmak istediklerini söyleyerek, "Boyutları büyük; ama farkındalığı küçük. Kimse bilmiyor sorunun büyüklüğünü, günde bir çocuğun kaybolduğunu. Medya ayağı, belki sanatçılar, sporcular toplum nezdinde tanınmış bilindik kişiler de bu işe el tutarsa bilinmesine katkı sağlarlar, bilinmesi çözüme katkıyı artıracaktır. Ayrıca Avrupa Konseyi nezdinde de kampanya önerilecek farkındalığı artırmak için" diye konuştu.

Kaynak: DHA