AK Parti'li Yanılmaz Türkiye, dünkü Türkiye değil
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AK Parti'li Yanılmaz Türkiye, dünkü Türkiye değil

AK Parti'li Yanılmaz: Türkiye, dünkü Türkiye değilAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ne yaptığı ziyarette, "Biz belediye bütçesini harcarken biliriz ki o para, bizim şahsi paramız değildir.

10.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:56

AK Parti'li Yanılmaz: Türkiye, dünkü Türkiye değil

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ne yaptığı ziyarette, "Biz belediye bütçesini harcarken biliriz ki o para, bizim şahsi paramız değildir. O para fakirin fukaranın, yetimin, kimsesizin vergilerinden toplanan paradır. Türkiye, dünkü Türkiye değil" dedi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bağlar Belediyesi'ni ziyaret eden Yanılmaz, Diyarbakır'daki AK Parti'li belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yanılmaz, AK Parti'li belediyelerin Diyarbakır'da önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi. Yanılmaz, "2019 seçimlerinden sonra geçen 1 yıllık süre içinde belediye başkanlarının yaptıkları ve kalan 4 yıllık süre içinde de yapacakları projeleri birlikte değerlendireceğiz. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak 2019 yılından sonra bütün belediyelerimizi ziyaret ettik. Bu kapıdan içeri giren vatandaş, çıkarken yüzü tebessüm ederek çıkmalıdır. Vatandaş haklıdır. Vatandaş memnuniyeti bizim için olmazsa olmazdır. Biz belediye bütçesini harcarken biliriz ki o para, bizim şahsi paramız değildir. O para fakirin fukaranın, yetimin, kimsesizin vergilerinden toplanan paradır. Türkiye, dünkü Türkiye değil. Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir elhamdülillah" dedi.

Toplantıda söz alan Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğul da ilçede 20 yıldır yapılan hizmetleri 16 ayda tamamladıklarını dile getirerek, "İlk günkü heyecan ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla gönül, hizmet ve sosyal belediyeciliği inşallah doruk noktasına ulaştıracağız. Böyle bir çalışmaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Her zaman ve her koşulda desteğini hissettiğimiz değerli başkanımız Yanılmaz'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

AK Parti'li Yanılmaz Türkiye, dünkü Türkiye değil

Kaynak: DHA

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