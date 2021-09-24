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AK Parti'li Yanılmaz Hüyük ve Derebucak'ı ziyaret etti

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
AK Parti'li Yanılmaz Hüyük ve Derebucak'ı ziyaret etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Hüyük ve Derebucak ilçelerini ziyaret etti.

DEREBUCAK, KONYA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Hüyük ve Derebucak ilçelerini ziyaret etti.

Yanılmaz ve beraberindekiler, sırasıyla Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile görüşerek ilçelerdeki yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Yanılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kazım Büyükçöğen de eşlik etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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