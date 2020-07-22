AK Parti'li Yağcı: "Bayramda Çiftçinin de İşçinin de Yüzü Gülsün projesini Türkiye geneline yaymak...
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AK Parti'li Yağcı: "Bayramda Çiftçinin de İşçinin de Yüzü Gülsün projesini Türkiye geneline yaymak...

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, geçen yıl bölgesel olarak başlattıkları "Bayramda Çiftçinin de İşçinin de Yüzü Gülsün" projesini Türkiye geneline yaymak istediklerini belirterek, Kurban Bayramı öncesinde organize sanayi bölgelerini projeye katılmaya çağırdı.

AK Parti'li Yağcı:
22.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:08

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, geçen yıl bölgesel olarak başlattıkları "Bayramda Çiftçinin de İşçinin de Yüzü Gülsün" projesini Türkiye geneline yaymak istediklerini belirterek, Kurban Bayramı öncesinde organize sanayi bölgelerini projeye katılmaya çağırdı.

Yağcı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını başta olmak üzere yaşanılan onca olumsuzluklara rağmen, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin tüm dünyanın örnek gösterdiği bir durumda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısının sanayiciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden, "Ekilmedik Bir Karış Toprak Bırakmayacağız" çağrısının çiftçilerden karşılık bulduğunu, üreticilerin de adeta seferberlik ruhunu ortaya koyduğunu dile getiren Yağcı, bu sezonun çiftçi için bereketli olduğunu ifade etti.

Yağcı, tüm bu bolluğa rağmen koronavirüs nedeniyle tarımsal ürünlerin ihracatında yaşanan sorunlar, turist sayısındaki azalma sonrası bozulan arz talep dengesi, hallerin Kurban Bayramı süresince kapalı olması nedenleriyle çiftçinin el emeği göz nuru ürününün tarlada kalmamasını ve değerini bulmasını istediklerini vurguladı.

Geçen yıl bölgesel olarak başlattıkları "Bayramda Çiftçinin de İşçinin de Yüzü Gülsün" projesini, Türkiye geneline yaymak istediklerini dile getiren Yağcı, şöyle konuştu:

"Projemiz ile sanayicimiz ziraat odalarımızın mihmandarlığında çiftçimizden doğrudan ürünü alıp çalışan işçisine hediye olarak dağıtacak. Dinimizin önemli bir geleneği olarak 'hediyeleşme', patron ile işçi arasında gerçekleşirken işçinin yüzü, tarladaki mahsulüne yeni pazar bulduğu için de çiftçimizin yüzü gülecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yeni bir halka olarak Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile Kurban Bayramı öncesi başlattığımız bu kampanya, inşallah Türkiye genelinde organize sanayi bölgeleri üst kuruluşu OSBÜK'e bağlı 341 organize sanayi bölgesinden de destek görür. Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı 20 bin çalışanı için 240 firması ile bu projede taşın altına elini koyan ilk kurum olacak. İlk etapta 100 ton ürün satın alınıp dağıtılacak. Bilecik ve Bursa için öncelikli ürünlerimiz, meşhur Osmaneli Alaca karpuzu, meşhur sofralık Çaltı domatesi ve salatalığı, kuru soğan, patates, taze fasulye ve biber olacak."

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın da kampanyaya yürekten katıldıklarını belirterek, "Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerinin bu kampanyaya katılmasını istiyoruz. Sanayicilerimiz, tarımla barışık olan sanayinin her zaman başarılı olduğu bilincindedir." ifadesini kullandı.

Yağcı, daha sonra beraberindeki belediye başkanları ve sanayicilerle örnek kolileri basına tanıttı.

Kaynak: AA

Manşet

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