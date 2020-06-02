AK Parti'li vekillerden yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ölen gencin ailesine ziyaret AK Parti Milletvekilleri Ekrem Çelebi ve Hacı Turan, Ankara'da ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın (20) ailesini ziyaret etti.

AK Parti Milletvekilleri Ekrem Çelebi ve Hacı Turan, Ankara'da ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın (20) ailesini ziyaret etti. Ekrem Çelebi, "Mesele tamamıyla ezan okunma üzerine minval olunan bir münakaşadır. Asla ve asla Kürtçe üzerine yapılan bir değerlendirme değildir. Türkiye'nin bütün kamu kuruluşlarında bugün Kürtçe serbesttir, müzik dinlemek de serbesttir" dedi.

Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Barış Çakan ve arkadaşı B.A., ezan okunduğu sırada parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda bıçaklanarak yaralanan Barış Çakan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araçta bulunan A.B., K.Y. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, sosyal medyada Barış Çakan'ın, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddiaları yer aldı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın Kürtçe müzikle ilgisi olmadığı, Barış Çakan ve arkadaşının, şüphelileri ezan okunması sırasında yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyarması sonucu meydana geldiği belirtildi.

'SİYASİLERİN GÖREVİ TOPLUMLARI BİRLEŞTİRMEKTİR'AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ankara Milletvekili Hacı Turan, çocuklarını dün toprağa veren aileye taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Çelebi, Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapıldığına dikkat çekerek, "Bu kardeşimiz Cenabı Allah'ın ezan ve kelamının okunduğu bir saatte sadece karşıdaki insanları uyarmak kaydıyla böyle bir şiddete maruz kalmıştır. Buradaki temel husus ne Kürtçedir ne de başka bir şeydir. Ama HDP'nin dünden beri sosyal medya üzerinde Kürtçülük üzerinden yapmış olduğu algıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Siyasilerin görevi şudur; toplumları birleştirmedir. Siyaset yapabilirsiniz; ama menfi tohumları ekmenize bu devlet asla izin vermez" dedi.'KÜRTÇE HER YERDE KONUŞULUYOR'Barış Çakan'ın, Patnos doğumlu olduğunu; ancak karnının doyduğu yerin Ankara olduğunu vurgulayan Çelebi, "Başkent'te Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de herkesin yaşamaya hakkı var. Biz bugün ailemize taziye ziyaretinde bulunduk. Burada mesele tamamıyla ezan okunma üzerine minval olunan bir münakaşadır. Asla ve asla Kürtçe üzerine yapılan bir değerlendirme değildir. 2000 yılına kadar bu ülkede Kürtçe konuşmak yasaktı. Şu anda Meclis'te Atatürk'ün kürsüsünde HDP çıkıp orada Kürtçe konuşabiliyor. Türkiye'nin bütün kamu kuruluşlarında bugün Kürtçe serbesttir, müzik dinlemek de serbesttir. Demografik yapı üzerinde izin verilmeyen Kürtçe bugün her tarafta konuşuluyor; ama HDP'nin bunu algı üzerine getirmesini şiddetle kınıyorum ve tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.'ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN'

Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan, olayın Kürtçe şarkı dinlenmesinden dolayı olmadığını söyleyerek, "Ben doğruları bildiğim için doğruları söylemek zorundayım. Ezan konusu olmuş. Çocuğum ve arkadaşı karşı tarafa ezana saygı olması gerektiğini söylüyor. Diğerleri de 'Müslümanlığı sizler mi bize öğretiyorsunuz' gibi cevap veriyor. Aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma sonucunda da ne yazık ki 20 yaşında hayata yeni atılmış gencimiz askere de gidecekti Cuma günü Aile Hekimliğinden raporda almıştı. Allah kimseye evlat acısını vermesin" dedi.

Kaynak: DHA