AK Parti'li Vekiller Akhisar'da Partililerle Buluştu
AK Parti MYKY Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, 2 Kasım 2017’de yapılan seçimlerin ardından AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığına gelen İbrahim Sayın ve ekibine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti MYKY Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, 2 Kasım 2017'de yapılan seçimlerin ardından AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığına gelen İbrahim Sayın ve ekibine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti'li milletvekillerini ilçe hizmet binasında AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı.
AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, ülke gündeminde olan Kudüs meselesini değerlendirdi. Kudüs'ten vazgeçmeyeceklerini yineleyen Sayın, Kudüs'ün mihraca çıkılan yer olduğunu ve Müslümanların da tekrar diriliş mihracının oradan başlayacağını ifade etti. "Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğumuz müddetçe bizim karşımızda kimse duramaz. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayım" diyen Sayın bundan sonra daha çok çalışacaklarını kaydetti.
Zor bir coğrafyada yaşadıklarını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bizim için hassas olan değerler var, inancımızdan, kültürümüzden ve ecdadımızdan kalan yadigar şeyler var ki bunlar bizim izzetimizdir, bunlar bizim onurumuzdur, şerefimizdir ve haysiyetimizdir" dedi. Geçmişte Türkiye'nin adeta güdülen bir ülkeyken bugün Cumhurbaşkanının gayreti ile AK Parti iktidarlarının çabası ve milletin desteğiyle, duasıyla dünyanın süper gücüne kafa tutabildiğine değinen Bilen, Türkiye'nin artık mazlum milletlere buradan bir ses gönderebildiklerini ifade etti.
2019 yılı seçimleri hazırlıklarına şimdiden başlanması gerektiğine vurgu yaparak sözlerine başlayan AK Parti MYKY Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, "Partimizin ve bütün her tarafta aksayan seken yönlerimiz varsa temizleyip inşallah hem 2019'da ilk önce yerel seçimlerde hem Akhisar ilçesi olarak hem de Büyükşehirde seçimlerimiz olacak. Burada 3 dönemdir Belediye Başkanımız Salih Hızlı var. Özellikle 2014 yılından sonra büyük sıkıntılar içerisinde belediyeciliği yapmaya çalışıyorlar. İnşallah şunu görüyoruz ki 17 ilçenin tamamı da AK Partili olsa büyükşehiri almadıktan sonra hiçbir kıymeti kalmıyor. Onun için bizim için hem Akhisar Belediyesini hem de inşallah Büyükşehir Belediyesini kazanmamız lazım ki hakikatte hizmet nasıl yapılır göstermek lazım" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar'da 1 tane doğru düzgün çivi çakmadığını iddia eden Baybatur, "Hep önceki dönem Salih Hızlı başkanımın hizmetleri var. Yine de bütün zorluklara rağmen yapmaya çalışıyor. Burada inşallah sizlerle birlikte Büyükşehiri kazanacağız. Sonrasında ise daha önemli olan bir seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktır. Bu belki de Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi haline geliyor" dedi.
AK Parti'nin iktidara geldiği yılda ülkenin gayri safi milli hasılasının kişi başına düşen gelir 3 bin dolarken bugün 10 bin dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Baybatur, 7 bin doların vatandaşın cebine girdiğini daha önceden bu paranın rantçıların cebine gittiğini ifade etti.
Artık siyasetin dünya haritasına bakılarak yapıldığının altını çizen Baybatur, "Tarihi sorumluluğumuz bizi tekrar vazifeye çağırıyor, bizim de vazifemiz adaletle hükmetmektir. Mazlumun yanında olmak ve zalimin karşısında elif gibi durmaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın yeni yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıttı. Milletvekilleri daha sonra Saruhanlı AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etmek üzere Akhisar'dan ayrıldı. - MANİSA