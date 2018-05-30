AK Parti'li Vekil Adayından Vatandaşa Sakal Tıraşı

24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş, esnaf ziyareti sırasında uğradığı bir berberde vatandaşa sakal tıraşı yaptı.

Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi'nde seçim çalışmalarını devam ettiren Bekir Keleş, bölge esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden Keleş, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

Vatandaş sohbetlerinin ardından esnafların dükkanlarına giren Keleş, ilk olarak girdiği bir berberde eline aldığı tıraş makinesi ile bir vatandaşa sakal tıraşı yaptı. Ardından ise sırasıyla tüm bölge esnafına ziyarette bulundu. Esnaflar Bekir Keleş'in ziyaretinden memnuniyet duyarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüm milletvekili adaylarının sahada seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Bekir Keleş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'durmak yok, yola devam'. Bu slogan ile yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. 24 Haziran seçimleri ülkemiz için oldukça önem arz eden bir seçim olacaktır. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz" dedi. - SAMSUN