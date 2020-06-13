AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı
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AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı

SÜPER Lig'e çıkmak için Play-Off mücadelesi yapacak olan Hatayspor için başlatılan yardım kampanyasına AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri birer maaş bağışlayarak katıldı.

AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı
13.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:44

SÜPER Lig'e çıkmak için Play-Off mücadelesi yapacak olan Hatayspor için başlatılan yardım kampanyasına AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri birer maaş bağışlayarak katıldı.

Arsuz ilçesindeki Madenli Yat Limanı temel atma törenine katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın öncülüğünde Hatayspor'a yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatıp, destek istedi. Törene katılan AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin Hatayspor'a birer maaşlarını bağışladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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