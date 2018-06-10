AK Parti'li Uzer: 24 Haziran Seçimleri, Dünya Seçimi Haline Geldi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, "24 Haziran'da yapılacak seçimler, Türkiye'nin seçimi olmaktan çıkıp, bir dünya seçimi haline geldi. Fakat bu seçimin dünyaya mal olması, bana çok enteresan geliyor" dedi.

AK Parti 26'ncı dönem milletvekili ve 27'nci dönem milletvekili adayı Ahmet Uzer, DHA Gaziantep Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti. Uzer, DHA Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'a seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. AK Parti'li Uzer, Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, güçlenmesinden rahatsız olan dünya devletlerinin, Türkiye'nin gelişiminin önünü kesmek istediklerini savundu. Türkiye'nin gelişiminin önünü kesmek isteyenlerin, başarılı olamadıklarını da dile getiren Uzer, şunları söyledi:

"24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler, Türkiye'nin seçimi olmaktan çıkıp, bir dünya seçimi haline geldi. Burada insanlar, kendi yöneticilerini seçecekler; fakat bu seçimin dünyaya mal olması bana çok enteresan geliyor. Çünkü bu, Türkiye'nin ilk seçimi değil; yıllardır birçok seçim yapıyoruz. Fakat ilk defa dışarıdan bu kadar müdahale edildiğini açık bir şekilde görüyoruz. Ekonomi ve siyasi olarak seçimi etkileme çabaları had safhada. Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, güçlenmesinden rahatsız olan dünya devletleri, Türkiye'nin gelişiminin önünü kesmek istiyorlar. Bunu Gezi olaylarıyla 15 Temmuz darbe girişimiyle yaptılar, başaramadılar. Bugün bizi en zayıf yerimizden halkımızın oylarıyla vurup, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve AK Parti'yi iktidardan düşürmeye çalışıyorlar. Bizim seçmen tabanımızda bunların ters teptiğini görüyoruz. Bize çeşitli nedenlerden dolayı gönül koyan insanlar bile Türkiye düşmanlarının bir araya gelip, yaptıklarını görünce Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye sahip çıkıyor. Bu seçim, artık vatanını sevenler ve sevmeyenler şekline dönüştü. Gece, gündüz demeden çalışmalara devam ediyoruz. 24 Haziran'da Gaziantep'te hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye'nin ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla bu seçimleri neticelendirmeyi düşünüyoruz." - Gaziantep