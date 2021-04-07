AK Parti'li Uygur, TBMM Genel Kurulunda kürsüde fenalaştı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulunda konuştuğu sırada fenalaştı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulunda konuştuğu sırada fenalaştı. Uygur, konuşmasına devam edemeyince Genel Kurul toplantısına ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. HDP'nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki grup önerisinin görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, söz aldı. Uygur, kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı. Konuşması sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz?" dedi. Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini rica etti. Daha sonra Genel Kurul'a ara verildi. Milletvekilleri kürsüde Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu. Belgin Uygur'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR