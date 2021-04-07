AK Parti'li Uygur, TBMM Genel Kurulunda kürsüde fenalaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Uygur, TBMM Genel Kurulunda kürsüde fenalaştı

Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika
AK Parti'li Uygur, TBMM Genel Kurulunda kürsüde fenalaştı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulunda konuştuğu sırada fenalaştı.

AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulunda konuştuğu sırada fenalaştı. Uygur, konuşmasına devam edemeyince Genel Kurul toplantısına ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. HDP'nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki grup önerisinin görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, söz aldı. Uygur, kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı. Konuşması sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz?" dedi. Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini rica etti. Daha sonra Genel Kurul'a ara verildi. Milletvekilleri kürsüde Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu. Belgin Uygur'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Türker Ertürk Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Uygur, TBMM Genel Kurulunda kürsüde fenalaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:06:48. #1.14#
title