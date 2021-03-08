AK Parti'li Uygur: "Ayrımcılıkla mücadelede daima kadınlarımızın yanındayız"
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AK Parti'li Uygur: "Ayrımcılıkla mücadelede daima kadınlarımızın yanındayız"

08.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:51
AK Parti'li Uygur:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, ayrımcılıkla mücadelede daima kadınların yanında yer aldıklarını belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, ayrımcılıkla mücadelede daima kadınların yanında yer aldıklarını belirtti.

Uygur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadınların sevgileri, sabırları, merhametleri, fedakarlıkları ve emekleriyle hayatın her alanını güzelleştirdiğini söyledi.

Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Uygur, kadınlara en yüksek değeri veren kadim bir medeniyetten geldiklerine işaret etti.

Uygur, "Kadını ve erkeği aynı gören, 'cennet anaların ayağının altındadır' anlayışını benimsemiş, kadını el üstünde tutan, kadına yönelik her türlü incitici davranışa karşı olan bir inancın temsilcileriyiz. Sevgili Peygamberimiz, asırlar önce kadın hakları, saygınlığı ve dokunulmazlığını Veda Hutbesi'nde ifade etmiştir. Bugün kültürümüz ve inancımızdan gelen bu değerlerle hareket ediyor, tüm çalışmalarımıza, köklerimizden gelen bu anlayışa evrensel değerleri de katarak ilerliyoruz." dedi.

Uygur, kadının, hayattaki ilk öğretmen olduğunu, geçmişin yanı sıra geleceğin inşasında çok önemli rolünün ve sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Kadının yer almadığı her alanın eksik olacağını dile getiren Uygur, AK Parti iktidarları döneminde, kadının güçlenmesinin önündeki engellerin bir bir kaldırıldığını anlattı.

Uygur, "Çiftçimizden akademisyenimize, işçimizden yöneticimize, siyasetçimizden bürokratımıza kadar her alanda devrim niteliğindeki politikalarımızla kadınlarımıza tüm desteği vermekteyiz. Ayrımcılıkla mücadelede daima kadınlarımızın yanında yer almaktayız. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. 2023 hedeflerimize kadını ve erkeğiyle, hep birlikte el ele vererek ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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