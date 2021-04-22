AK Parti'li Üstündağ, CHP İl Başkanı'nın esnaf sayılarıyla ilgili açıklamasının doğru olmadığını belirtti
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AK Parti'li Üstündağ, CHP İl Başkanı'nın esnaf sayılarıyla ilgili açıklamasının doğru olmadığını belirtti

AK Parti'li Üstündağ, CHP İl Başkanı'nın esnaf sayılarıyla ilgili açıklamasının doğru olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstündağ, CHP İl Başkanı Fatih Türkel'in açıkladığı, kentteki açılan kapanan esnaf sayılarının doğruyu yansıtmadığını belirtti.

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstündağ, CHP İl Başkanı Fatih Türkel'in açıkladığı, kentteki açılan kapanan esnaf sayılarının doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İl Başkanı Türkel'in milleti yanıltma çabası içinde olduğunu iddia etti.

Türkel'in söylemleriyle esnafa ve millete karşı dürüst davranmadığını öne süren Üstündağ, "CHP İl Başkanı, açılan ve kapanan esnaf rakamlarıyla ilgili yine açıklama yapıyor. Halbuki İl Başkanımız Ersan Aksu, kısa süre önce yaptığı basın açıklaması ile milletimizi bilgilendirmişti. Sayın Fatih Türkel, hem gözlerini hem de kulaklarını doğrulara kapatmış olmalı ki yine açıklama yapıp siyasi bir çıkar elde etme derdine düşmüş. İşte aramızdaki farklardan biri de bu. Biz milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Onlar ise milletimizi yanlış yönlendirme çabası içinde olup, siyasi rant derdindeler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Sicil Gazetesi verilerini açıklayan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Samsun'da 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarının verilerine bir bakalım, tümü resmi rakamlar. İlk 3 ayda 1519 esnaf faaliyete geçmiş, 523 esnaf ise kapanmış veya devir gerçekleştirmiştir. Gerçekler bu kadar açık ortadayken milletimizi yanlış yönlendirmekten geri durmuyorlar. Türkel'in elindeki belge, bizdeki belgenin aynısı. Ocak, şubat, mart döneminde sicil bildiren, mesleği terk eden esnaf sayısı Fatih Türkel'in de dediği gibi 523 ancak bunlar kepenk kapatma anlamına gelmez. Yakınına devir, emeklilik nedeniyle değişiklikler, Nace kodu değişikliği gibi durumlar var. Kaldı ki bir esnafımız dahi kepenk kapatsa biz bunu dert ediniyoruz. 2020'nin aynı dönemine göre 2021'de açılan esnaf sayısında yüzde 6'lık artış var. Kapanan esnaf sayısını söylerken açılan esnaf sayısını söylememek, milletimizi yanlış bilgilendirmek ve dürüst olmamak anlamına gelir. Buradan size ekmek çıkmaz. Vatandaşımızı boşuna yormayın. Felaket tellallığı yapmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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