AK Parti'li Uslu Meclis'te Antalyalı çiftçilerin ürettiği portakalı tanıttı
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AK Parti'li Uslu Meclis'te Antalyalı çiftçilerin ürettiği portakalı tanıttı

14.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:37
AK Parti'li Uslu Meclis'te Antalyalı çiftçilerin ürettiği portakalı tanıttı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde C vitamini tüketilmesi yönündeki öneri ve tavsiyeleri anımsatarak, Meclis'te Antalyalı çiftçilerin ürettiği portakallardan ikram etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde C vitamini tüketilmesi yönündeki öneri ve tavsiyeleri anımsatarak, Meclis'te Antalyalı çiftçilerin ürettiği portakallardan ikram etti.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir ve Antalya'da meydana gelen su baskınları nedeniyle zararlar oluştuğunu, AFAD, valilik ve belediye birimlerinin gerekli tespit ve yardımları yaptığını, kendilerinin de konuyu takip ettiklerini belirtti. Uslu, yaşanan su baskınlarından dolayı zarar gören vatandaşlara ve çiftçilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en üst seviyede sürdüğü bir dönemde, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamininin bilim insanlarınca önerildiğini anımsatan Uslu, portakaldaki zengin C vitamininin vücut direncini artırarak soğuk algınlığı, virüs ve benzeri hastalıklara karşı koruduğunu belirtti.

Antalya'nın bir turizm şehri olduğu kadar tarım şehri de olduğunu anımsatan Uslu, ülkedeki nar ve portakalın yüzde 35'inin Antalya'da üretildiğini kaydetti. Uslu, "Antalyalı çiftçilerimiz salgın döneminde aralıksız üretimlerine devam ettiler. Bu dönemde üreten çiftçilerimize TBMM'den şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Finike portakalının, kalitesini dünyaya kabul ettirdiğini söyleyen Uslu, "Finike portakalının markalaşması, uluslararası coğrafi işaretler alması ve dünya pazarında tanıtılması çalışmalarına destek veriyoruz. Bu konuda gayretler gösteriyoruz." diye konuştu.

Portakal bahçelerinin korunması için de çalıştıklarını anlatan Uslu, bu kapsamda Finike ovasının tarımsal sit alanı olarak ilan edildiğini, çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesi, korunması yönünde adımlar atıldığını söyledi.

Bu yılın mayıs ayında sıcak geçen iklim şartları nedeniyle portakal boncuklarında dökülmeler yaşandığını ve rekoltenin bu yıl biraz düşük olduğunu anlatan Uslu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile akademik çevrelerin yerinde tespitler yaptığını anlattı. Uslu, bundan sonra oluşacak bu tür hasarların TARSİM tarafından karşılanacağını da kaydetti.

Uslu, konuşmasının ardından Meclis çalışanlarına ve gazetecilere portakal dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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