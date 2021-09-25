AK Parti'li Ünal: Türkiye'nin yanında olan ve duran herkesle siyasi görüşü ne olursa olsun beraberiz

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Eğer mavi vatanı saldırganlık olarak nitelendirebiliyorsa bir siyasi anlayış, bu siyasi anlayışla ilgili bir sorun vardır. Terörü Türkiye içerisinde değil, Türkiye dışarısında karşılamak ve terörü kaynağında kurutmak için verdiğimiz mücadeleyi eğer birileri anlamıyorsa bunu siyasetle izah etmemiz mümkün değil. Bu yüzden biz Türkiye'nin yanında olan ve duran herkesle siyasi görüşü ne olursa olsun beraberiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Ünal kentteki sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Özel bir restoranda düzenlenen programa Ünal'ın yanı sıra, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Türkiye'nin geleceğe dair umudun ve inancın yanında olduklarını söyleyen Ünal, "Son 2 yıldır evet yaşanan sorunları var. Ama asıl mesele umursuzluğu ve inançsızlığı mı artıracağız? Yoksa umudu ve inancı kuşanıp Türkiye'nin önündeki fırsatları, potansiyelini ve gelişim yeteneğini önümüze alıp yol mu yürüyeceğiz? Biz umudun ve inancın yanındayız. Bugün her zamankinden daha çok hangi siyasi görüşten olursak olalım Türkiye'nin geleceğine dair büyük hayallere ihtiyacımız var. Biz bin yıldan beri bu coğrafyadayız. İnşallah bin yıl daha bu coğrafya da olacağız. Türkiye savunma sanayide olduğu gibi biyoteknoloji alanında da bölgenin merkezi olacak. Türkiye şu anda kendi aşısı Türkovac'ı üretti. Önümüzdeki günlerde Ekim ayında piyasaya çıkacak. Biz ihtiyacı olan ülkelere, mazlumlara bu aşılarımızı sunacağız. Biz sadece biyoteknoloji alanında değil sağlık alanında da bölgenin merkeziyiz. Biz yine gıda ve üretim alanında da bölgenin deposu durumundayız" ifadelerini kullandı.