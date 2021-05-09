AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE AŞILAMA SIRASINDA 7'NCİ OLDU
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AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE AŞILAMA SIRASINDA 7'NCİ OLDU

AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE AŞILAMA SIRASINDA 7'NCİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek en çok aşı uygulayan 7'nci ülke olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek en çok aşı uygulayan 7'nci ülke olduğunu belirtti.

AK Parti'li Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, Dünya'da en çok aşılama yapılan ülkeler arasında Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek 7'nci sırada yer aldı. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın salgının ilk gününden bu yana ortaya koyduğu özverileriyle bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi. 

Haber: ANKARA,


AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE AŞILAMA SIRASINDA 7'NCİ OLDU
AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE AŞILAMA SIRASINDA 7'NCİ OLDU
AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE AŞILAMA SIRASINDA 7'NCİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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