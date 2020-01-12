: AK Parti'li Ünal: "Planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz"

12.01.2020 00:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına daha iyi hazırlanacaklarını ve kurulan tuzakları bozarak doğru bildikleri yolda yürüyeceklerini söyledi.

Kentteki temasları kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Ünal'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Partili milletvekilleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Vali Ersin Yazıcı ile görüşen Ünal, buradan Balıkesir Kahramanmaraşlılar Derneğine geçti. Yolda vatandaşlarla sohbet eden Ünal, ikiz bebekleri olan bir ailenin çocuklarının ilaçlarını aldı.

Dernekte hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Ayvalık ilçesine geçen Ünal, partisinin ilçe teşkilatı binasına geldiğinde meşalelerle karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ziyaretinde Ünal'a tablo ve zeytinyağı hediye etti.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar inandıkları yolda yürüdüklerini belirterek, "Şimdi kongrelere giderken ne diyoruz, 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyoruz çünkü 17 yıldan beri inandığımız yolda yürüyoruz. Bizi vazgeçirmek istediler, engellerle, krizlerle, yaptırımlarla, sınamalarla, engellemeye kalkıştılar ama bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi. Bundan sonra da geri çevirmeyecek." dedi.

Bugüne kadar yapılan bütün engellemelerin aşıldığını ifade eden Ünal, "Kapatma davaları açtılar, 'Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz' dediler. Mitingler düzenlediler, Gezi olaylarını, sokak olaylarını hazırladılar. 17/25 Aralık yargı darbesi girişiminde bulundular. Güneydoğu'da çukurlar kazdılar, sözde özerklik iddia etmeye kalkıştılar, üstümüze terörle geldiler. MİT tırları operasyonu, 15 Temmuz, ekonomimize dönük yapılan saldırılar... Bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi." diye konuştu.

"Türkiye, devletin okuluna tebeşir alamayacağı günleri yaşadı"

Ünal, Türkiye'nin geçmişte çok zor günler yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu CHP var ya bizim yaptıklarımızın binde birini yapsaydı, sabah akşam davul çalardı. Biz sesimizi bile çıkarmıyoruz niye, çünkü bu bizim görevimiz. Türkiye, devletin okuluna tebeşir alamayacağı günleri yaşadı, devlet okula tebeşir alamazken birileri bu ülkede bankaların içini boşaltıyordu. Şimdi bize laf söyleyenlere bakıyorum da o gün onların neler yaptığını biz unutmadık ama hamdolsun bugün çocuklarımız okullarına başlıyor, sırasının üzerinde kitabını buluyor. Akıllı tahtası, bilgisayarı, öğrenci ne isterse... Eğer anne babanın durumu yoksa devlet öğrenci bursu veriyor. Kıyafeti yoksa kaymakamlıklar anne babaya okul başlarken çocuğuna kıyafet alsın diye para veriyor. Bu ülkede çocuğuna kitap, kıyafet alamadığı için intihara kalkışan babalar vardı. Hamdolsun hiçbirisi kalmadı. Bunları elhamdülillah bitirdik. Kim bitirdi, siz bitirdiniz, AK Parti teşkilatları bitirdi. Kiminle beraber bitirdi, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle."

Karamsarlığa ve umutsuzluğa asla kapılmayacaklarını anlatan Ünal, "2023'e daha iyi hazırlanacağız, planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz. Bunların yalanlarına, dolanlarına, iftiralarına aldırmadan doğru bildiğimiz, inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Allah bize güç ve kuvvet versin, bizi bu millete layık etsin. Bulunduğumuz mevki ve makamlar bu milletin bize verdikleri sorumluluklardır. Buralar üstünlük yerleri değildir. Millete üstünlük taslama yerleri değildir. Buralar millete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için millet tarafından bize emanet olarak verilmiş yerlerdir. Recep Tayyip Erdoğan meseleye böyle bakıyor ve meseleyi böyle görüyor kardeşlerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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