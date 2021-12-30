AK Parti'li Ünal: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimizi yarın sunacağız (2)

'SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'E, KAYIP AYDINLANMA VE THOMAS BAUER'İN KİTAPLARINI ÖNERİYORUM'

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Öğretmenler Meslek Kanunu' teklifinin ayrıntılarını açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünal, bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik sözlerini sorması üzerine, "Sayın Özgür Özel'e, Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum. Maalesef Türkiye'de İslam ile ilgili bir 'Ortaçağ karanlığı' safsatası var. Hem bizim kültürümüz, tarihimiz, inancımız için hem de kendi kültürünü, tarihini, inancını 'ortaçağ karanlığı' gibi bir ifadeyle nitelendirmesi son derece incitici. Bu konuda herhalde bir özür dileyecek ve sözlerini tavzih edecektir, diye düşünüyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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