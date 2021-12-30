AK Parti'li Ünal: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimizi yarın sunacağız

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili teklifimizi yarın TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz" dedi.

AK Parti'li Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Kasım Öğretmen Günü'nde açıkladığı 'Öğretmenler Meslek Kanunu' ile ilgili 12 maddelik teklifi, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti. Ünal, "Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarını netleştiriyoruz. Öğretmenlikte; 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nı artık kaldırıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız" dedi.

Ünal ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili maddenin yürürlük tarihinin 15 Ocak 2023 olacağını, kanun teklifinin kamuda çalışanlara yönelik bir düzenleme olduğunu belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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