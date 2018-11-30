AK Parti'li Ünal: Ekonomi Bu Kadar Saldırıya Rağmen Güçlenmeye Başladı (2)

ŞEHİRLER GÜVENLİ HALİNE GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.

Şehirlerin artık daha güvenli ve yaşanabilir olduğunu belirten Ünal; şöyle dedi:

"Şehirlerimiz artık yaşanılabilir hale geldi. 90'lı yıllarda, maalesef şehirlerimiz yaşanılabilir değildi. Şehirlerimizin suyu akmıyordu, çöpü toplanmıyordu, yolu, kanalizasyonu yoktu. Şehirlerimizde kapkaç vardı, gasp vardı, çeteler, mafyalar vardı. Ama bizim iktidarımızda şehirlerimizin hem altyapı sorunlarını çözüldü, hem de güvenli hale getirildi."