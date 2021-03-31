AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur.
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı
AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur. Arkadaşlar biz istiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni bir anayasayla girelim" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı