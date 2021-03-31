AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması
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AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur.

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AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur. Arkadaşlar biz istiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni bir anayasayla girelim" dedi.

AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması
AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması
AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması
AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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