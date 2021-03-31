AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması

AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur.

AK Parti'li Ünal'dan 'yeni anayasa' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur. Arkadaşlar biz istiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni bir anayasayla girelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı