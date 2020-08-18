AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Siz 7 ay boyunca neden sustunuz?
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AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Siz 7 ay boyunca neden sustunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" dedi.

AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Siz 7 ay boyunca neden sustunuz?
18.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Twitter'daki hesabından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir  cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" mesajını tekrar paylaştı.AK Parti'li Ünal, kendi mesajında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kemal Kılıçdaroğlu Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" dedi. 


Kaynak: DHA

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