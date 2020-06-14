AK Parti'li Ünal: Biz ilkesel siyasetin peşindeyiz
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AK Parti'li Ünal: Biz ilkesel siyasetin peşindeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz, ilkesel siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi muhafaza ediyoruz.

AK Parti'li Ünal: Biz ilkesel siyasetin peşindeyiz
14.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:07

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz, ilkesel siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi muhafaza ediyoruz. Siz ise her şeyden önce ilkesizsiniz, içinizdeki ahlaksızlara sessiz ve körsünüz, dürüst değilsiniz. Şüphesiz sizin tam karşınızdayız" dedi. 

AK Parti'li Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan ve etik olmayan paylaşımlara dikkat çekerek, şunları kaydetti: "'Etik Farkındalık' çalışmamız ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne sermiştir. Nasıl kendi teröristlerine sahip çıktılarsa, aynı şekilde ahlaksızlık kendi taraflarından geldiğinde mübah görüp, yapılan çirkinliğe kol kanat gerdiklerini tüm açıklığı ile ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine, ailesine, bizlere yapılan hakaretlere, küfürlere tamamen sessiz kalanlar, bir kişinin asla kabul edemeyeceğimiz ahlaksızlığını 10 milyon üyesi olan bir harekete mal etmek gibi aşağıların aşağısı bir tutum sergiliyor, bizi hiç şaşırtmıyorlar. Biz teşkilat mensuplarımızdan, üyelerimizden herhangi birisinin küfür ve hakaretine asla sahip çıkmadık, yapanı ihraç ettik, her türlü gayri ahlaki tutumu reddettik, sizse her seferinde küfürbazları, ahlaksızları ödüllendirdiniz. Biz ilkeli siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi muhafaza ediyoruz. Siz ise her şeyden önce ilkesizsiniz, içinizdeki ahlaksızlara sessiz ve körsünüz, dürüst değilsiniz. Şüphesiz sizin tam karşınızdayız."


Kaynak: DHA

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