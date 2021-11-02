Ak Parti'li Ünal: 5'inci Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduk

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 54 maddelik 5'inci Yargı Paketi teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Başkanlığı'na sundukları 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik 5'inci Yargı Paketi teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Bugüne kadar 4 yargı paketini Meclis'ten geçirdiklerini hatırlatan Ünal, "Bugün de 5'incisini gazi Meclisimize sunduk. Teklifte; icra ve iflasta elektronik satışı düzenleyen, günümüz teknolojisini dikkate alarak yaptığımız düzenlemeler yer almaktadır. Diğer başlıkta ise; uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin önemli ve insani düzenlemeler bulunmaktadır" dedi.

Teklifle; çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirileceğini belirten Ünal, "Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecektir. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak. İlam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında haber ve kamuoyunda tartışma konusu olarak çocuğun örselenmesine yol açabilmekte. Bu nedenle; çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecektir. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecektir."