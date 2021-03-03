AK Parti'li Uçar ve Çolakoğlu, Zonguldak'taki grizu patlamasının 29. yılında hayatını kaybeden madencileri andı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen grizu patlamasının üzerinden geçen 29 yıla rağmen acının ve üzüntünün hala taze olduğunu, şehitlerimizin acısı hala yürekleri yaktığını belirtti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen grizu patlamasının üzerinden geçen 29 yıla rağmen acının ve üzüntünün hala taze olduğunu, şehitlerimizin acısı hala yürekleri yaktığını belirtti.

Uçar, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Kozlu'da 3 Mart 1992'de bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu şehit olan 263 maden işçisini andı.

Dünyada ve Türkiye'de kömür madenciliğinin en büyük felaketlerinden biri sayılan bu acı olayın üzerinden 29 yıl geçtiğini ifade eden Uçar, Zonguldak'ı ve ülkeyi yasa boğan bu facianın dün olduğu gibi bugün de yürekleri yaktığını söyledi. Uçar, "Geçen 29 yıla rağmen acımız ve üzüntümüz hala tazedir. Şehitlerimizin acısı hala yüreğimizdedir." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin, işçilerin güvenliği için gerekli kanuni düzenlemeleri yaptığını ve yeni önlemler, tedbirler üzerinde de sürekli çalıştığını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Madencilik sektöründe ileri teknolojiyi kullanan ülkelerdeki örneklere bakılarak uygun modeller ortaya konulmalıdır. Gelişmiş ülkelerde en güvenilir yöntemlerle nasıl maden çıkarılıyorsa aynı yöntemle madenlerimiz çıkarılmalı. Gerekli şartları yerine getirmeyenlerin gözünün yaşına bakmamalıyız. Ama madenciliği yok etmek üzerine kurulu bir kısır düşünceye de kapılmamak zorundayız. Bu tür facialardan ders çıkarmak ve gelecekte neler yapılması gerektiği üzerinde titizlikle durarak bir daha böyle faciaların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması başta gelen esaslardan bir tanesidir. Ülkemizin bu tür acı olayları bir daha yaşamaması temennisiyle yerin metrelerce altında alın teri dökerek ekmeğini kazanmaya çalışırken şehit düşen tüm madencilerimizi rahmetle anıyor, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan