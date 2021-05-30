AK Parti'den, İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarının "kurşun fabrikası" söylemine tepki

AK Parti Gaziemir, Konak ve Karabağlar ilçe başkanları, Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasıyla ilgili birlikte açıklama yapan CHP'li ilçe belediye başkanlarına tepki gösterdi.

AK Parti Gaziemir, Konak ve Karabağlar ilçe başkanları, Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasıyla ilgili birlikte açıklama yapan CHP'li ilçe belediye başkanlarına tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Gaziemir, Konak ve Karabağlar belediye başkanlarının eski kurşun fabrikasında incelemede bulunduğu ve buraya yönelik ortak açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ilçe teşkilat başkanlarının görüşlerine verildi.

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay, ilçelerinde bulunan eski kurşun fabrikasında başlatılan eyleme, Karabağlar ve Konak belediye başkanlarını da davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, "iş bilmezliğini", gündem saptırma yoluyla kapatmaya çalıştığını savundu.

Arda'nın sel baskınlarına "kum torbalı önlem almakla vizyonunu ilan ettiğini" kaydeden Muçay, "2 Şubat'taki selde zarar gören ve çökme riski taşıyan köprü dahi onarılmadan duruyor. Vatandaşlarımızın kullanmak zorunda olduğu köprü her an çökebilir, yaşanmasını istemeyeceğimiz olaylar yaşanabilir. Yolların bakımı deseniz hak getire. Yeni park yapmalarını bıraktık, mevcut olan park bahçelerdeki bakımları bile yapamayan bir belediye var karşımızda." ifadelerini kullandı.

Muçay, devlet kurumlarının eski kurşun fabrikası ile ilgili süreci takip ettiğini de vurguladı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un Konak'ın sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan'a, Gaziemir'de eylem yapmadan önce, kendi ilçesindeki sorunlarla ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Konak yönetilemediğinden, tahammül edemeyen hemşehrilerimiz ilçemizi terk ediyor. Bu vurdumduymazlık yüzünden nüfusumuz 12 yılda 70 bin eksilmiş. Başkanın hayalleri Paris ama gerçekler sokakları süpürülmeyen, çöplerin toplanmayan, koku ile boğulan, hizmet alamayan Konak. Sayın Batur'un kendi ilçesindeki tüm işler yolunda yürüyormuş gibi bir de duran adam eylemine katılması çok manidar. Biz de onu diyoruz. Sayın Başkan; göreve geldiğiniz günden bu yana hep yerinizde duruyorsunuz."

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ise Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun seçim öncesi verdiği vaatleri yapamadığını iddia ederek, "Kendisi Karabağlar'ın toplanmayan çöpleriyle ilgilensin, çocuklar ve gençlerin oyun oynayamadığı park bahçeleri yapamadığı için dertlensin, 500 bin nüfuslu ilçede, denize kıyı ilimizde, ilçesinde bir tane yüzme havuzu olmadığı için Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından seyyar havuzda çocukların bu ihtiyacını karşılamasını dertlensin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin