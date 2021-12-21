AK Parti'li Turan: Yeni ekonomi modelimizle sorunları aşacağız

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü biçimde çıkarak, sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurunda yaşanan düşüşün, bu yükselişin suni olduğunu, yapısal nedenden kaynaklanmadığını çok açık gösterdiğini belirtti. AK Parti'li Turan, "Dün 21 Aralık en uzun geceydi. Gördük ki doların düşmesine üzülenler, 'doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır' diyen zavallıları, TL'nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik. Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan ayrıca 'Ortak paydamız Türkiye' diyen herkesin, Türk lirasının değer kazanmasından, ihracattan, üretimden memnuniyet duyması gerektiğini vurguladı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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