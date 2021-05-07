AK Parti'li Turan: Troya Müzesi'nin başarısı ülke turizmine hızlı bir ivme kazandıracaktır

ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık Troya Ören Yeri'nin girişindeki Troya Müzesi'nin, 2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'ne layık görülmesi üzerine bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Troya Müzesi'nin elde ettiği bu önemli başarı,...

ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık Troya Ören Yeri'nin girişindeki Troya Müzesi'nin, 2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'ne layık görülmesi üzerine bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Troya Müzesi'nin elde ettiği bu önemli başarı, Çanakkale'mizin uluslararası marka değerini artıracak, bununla birlikte şehrimizin ve ülkemizin turizmine hızlı bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' sahiplerini buldu. Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan ve açılışı 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi, 2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Troya Müzesi'nin aldığı ödül nedeniyle bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Çanakkale'mizde 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin vitrini olan, tüm görkemiyle adeta tarihe ışık tutan Troya Müzesi'nin, 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nü almasından dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Troya Müzesi, hem Çanakkale'mizin hem de ülkemizin önemli sembollerinden biri. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Troya Müzesi adeta ödüllere doymuyor. Daha önce de 'En Başarılı Müze' seçilmişti. Çanakkale'mizin, tarihin ve insanlığın ortak değeri Troya Müzesi'nin elde ettiği bu önemli başarı, Çanakkale'mizin uluslararası marka değerini artıracak, bununla birlikte şehrimizin ve ülkemizin turizmine hızlı bir ivme kazandıracaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı