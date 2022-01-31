AK Parti'li Turan: Troll'ü açıklayacağım, derken troll ordusu karşısında olduğunu gördü

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Dün muhalefet lideri çıkmış, 'Troll ve troll başını açıklayacağım' diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki dolapların olduğu paylaşım yaparken, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse troll'lendi. Troll'ü açıklayacağım, derken tam bir troll ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu" dedi.

Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi tarafından 12 dönüm alanda yapılacak kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene; Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.