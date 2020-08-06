AK Parti'li Turan: SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de çöküşün eşiğine getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Turan: SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de çöküşün eşiğine getirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de adeta bir çöküşün eşiğine getirdi.

AK Parti'li Turan: SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de çöküşün eşiğine getirdi
06.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:24

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de adeta bir çöküşün eşiğine getirdi. Kendisinden olmayana tahammülü yok. Partide ne bir muhalif bırakıyor ne de bir rakip. CHP'de 10 yıldır net olarak tek adam mantalitesi hakim. Sorsanız hep başkaları diktatör, hep başkaları tek adam" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesine gelerek vatandaşlarla, teşkilatla, oda ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP'yi, SSK'daki mantığıyla yönettiği gerekçesiyle eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de adeta bir çöküşün eşiğine getirdi. Kendisinden olmayana tahammülü yok. Partide ne bir muhalif bırakıyor ne de bir rakip. CHP'de 10 yıldır net olarak tek adam mantalitesi hakim. Sorsanız hep başkaları diktatör, hep başkaları tek adam" dedi.

'CHP'DE KEMALİZM DENİNCE ATATÜRK DEĞİL, KILIÇDAROĞLU AKLA GELİYOR'CHP'nin, yerlilikten uzaklaştığını ve marjinalleştiğini, küresel grupların tahakkümüne girdiğini söyleyen Turan, sözlerine şöyle devam etti: "Oldu bittiye getirilen bir kongrede tek adamlık, muhaliflere tahammülsüzlük, baskı, Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan muamele tam bir aymazlık örmeği. Bir Cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz en önde oturtulurken Muharrem İnce kongrede en arkada tuvalet kenarına oturtuluyor. Muharrem İnce'ye yapılan bu tavır, Cumhurbaşkanı Adayı olarak oy veren seçmene de büyük nezaketsizlik. Bundan Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığı söylenemez. Siyasette rekabet tabii ki önemlidir; ancak vefa ve saygınlık çok daha kıymetlidir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yarın bu tavrın Kılıçdaroğlu'na yapılmayacağının garantisini kimse veremez. CHP'nin kurultayı, CHP içindeki karışıklığın, rahatsızlığın, zihnen ve fikren bölünmüşlüğün adeta fotoğrafı oldu. Ankara'daki CHP ile Anadolu CHP'si farklı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin kodlarıyla o kadar oynadı ki, şu anda Atatürk'ün bıraktığı CHP'den söz etmek mümkün değil. Öyle bir ideolojik savrulma yaşadılar ki, geldikleri yer HDP'nin yanı, Genel Merkezi ise nezaketsizliğin, vefasızlığın merkezi oldu. CHP'de Kemalizm dendiğinde akla artık Mustafa Kemal değil, Kılıçdaroğlu Kemal gelmelidir. O günkü CHP ile bugünkü CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı."'MUHARREM İNCE'NİN YENİ PARTİ KURUP, KURMAMASI CHP'NİN MESELESİ'

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, "Muharrem İnce'nin parti kurup, kurmaması CHP'nin meselesi. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah milletimizi bu basiretsiz, vefasız ve nezaketsiz yapıdan korusun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Politika
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Ekonomi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için 'Yanlışlıkla oldu' dedi!
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için "Yanlışlıkla oldu" dedi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Fatih Sultan Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Beren Saat Yeşim Salkım Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: AK Parti'li Turan: SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de çöküşün eşiğine getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:24:44. #1.15#
title