Ak Parti'li Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği 'özgürlük ittifakı'nın da adayı olacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bülent Turan, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama döneminin başlayacağını belirterek ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin edeceğini söyledi. Turan, 5 Ekim Salı günü Meclis'in çalışmaya başlayacağını kaydederek "Muhalefetle olumlu temas kurmak istiyoruz, akılcı katkı bekliyoruz. Yaz döneminde çalıştığımız konular var. Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan bir teklifimiz olacak. Küçük esnafı koruyacağız; bu anlayışımız devam edecek. Muhalefete de götüreceğiz, kanaatlerini alacağız, sonra komisyona sunacağız. İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili olacak. Küçük esnafa vergi indirimi" dedi.