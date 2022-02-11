AK Parti'li Turan, haftaya Genel Kurul'da uluslararası anlaşmaların görüşüleceğini açıkladı - Haberler
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AK Parti'li Turan, haftaya Genel Kurul'da uluslararası anlaşmaların görüşüleceğini açıkladı

AA, Adem Balta - Politika
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AK Parti'li Turan, haftaya Genel Kurul'da uluslararası anlaşmaların görüşüleceğini açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerinin görüşüleceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerinin görüşüleceğini bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek hafta üç gün boyunca Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren çok sayıda uluslararası sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair teklifleri görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Tüm partilerden görüşmelere katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Turan, verimli bir yasama haftası olmasını diledi.

AA / Adem Balta - Politika

Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Haberler

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