AK Parti'li Turan: Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar yarar sağlamaz (Tekrar)

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, TÜSİAD'ın açıklamasıyla ilgili, "Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz. Kimse Kılıçdaroğlu'nun ipiyle kuyuya inmesin. Göreceksiniz, bu süreci de aşacağız" dedi.

AK Parti'li Turan, TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turan, elektrik enerjisi satışından alınan TRT payının kaldırılması, doğal gaz piyasasında tüketicilerin korunmasına yönelik adımlar, kalfalık öğrencilerine ücret iyileştirmesi, elektrikli araçların yaygınlaşması gibi düzenlemeler içeren teklifin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Turan, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılması, 'Odalar ve Borsalar Kanunu' uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31 Aralık 2023 tarihine kadar icra takip işlemlerinin durdurulması gibi düzenlemeler içeren 9 maddelik teklifin de yine bu hafta genel kurulda görüşülmesinin planlandığını aktardı. Turan, "Stokçulukta caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınırın 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınırın ise 2 milyon liraya çıkarılması öngörülüyor" diye konuştu.

Daha önce de ASELSAN ile ilgili iddialar ortaya atıldığını vurgulayan AK Parti'li Turan, "Göz bebeğimiz, savunma sanayimizin yıldızlarından ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 ülkede faaliyet gösteren, 73 ülkeye ihracat yapan bir şirket. ASELSAN yurt dışında yaptığı yatırımlar kapsamında daha önce de 'ASELSAN Ukraine', 'ASELSAN Pakistan' markalarının tescil başvurularını da gerçekleştirmişti. Bu durumda ASELSAN, Pakistan'a ya da Ukrayna'ya satılmış mı oldu? ASELSAN da haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirdi. ASELSAN 2003'te 324 milyon TL cirodan 2020 yılında 16,1 milyar TL'ye ulaştı. 2021 yılı 9 aylık cirosu da 10,3 milyar TL oldu. Gururumuz ASELSAN, algı peşinde koşanlara rağmen büyümeye devam edecek. Türkiye'nin, markalarımızın büyümesine, yükselmesine omuz vermek de iktidarıyla muhalefetiyle herkesin görevidir. Başka Türkiye yok" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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