AK Parti'li Turan'dan, Sarıçay üzerine 4'üncü köprü için izin müjdesi
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AK Parti'li Turan'dan, Sarıçay üzerine 4'üncü köprü için izin müjdesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti'li Turan'dan, Sarıçay üzerine 4'üncü köprü için izin müjdesi

ÇANAKKALE'de kentin ortasından geçen Sarıçay üzerinde yapılması planlanan 4'üncü araç köprüsü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındı.

ÇANAKKALE'de kentin ortasından geçen Sarıçay üzerinde yapılması planlanan 4'üncü araç köprüsü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'yi ikiye bölen Sarıçay üzerine belediye tarafından yapılması planlanan 4'üncü araç köprüsü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını söyledi. AK Parti'li Turan, Çanakkale'ye hizmette ve yatırımda ellerini taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmediklerini ifade etti.

"Konu memleket olunca parti ayrımı yapmadan, yanlışın karşısında doğrunun yanında şiarıyla, hemşehrilerimiz için yararlı olan bütün projeleri destekliyoruz" diyen Turan, şunları söyledi:

"4'üncü araç köprüsü, yıllardır CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin söylemi olduğu halde bir türlü hayata geçirilemedi. Ancak şehrimiz için oldukça elzem olan bu köprü için nihayet Çanakkale Belediyesi, AK Parti Belediye Meclis üyelerimizin belediye meclisinde bu önemli konuyu ısrarla gündemde tutmasıyla ve örnek bir muhalefet anlayışı sonucunda, bu köprüyü yapma kararı aldı. Çanakkale'mizin merkezinden geçen ve Sarıçay boyunca şehri bağlayan 3 köprümüz var. Yapılacak 4'üncü köprü ile birlikte artan nüfus ve araç sayısı sebebiyle adeta kabusa dönen şehrin trafiği, bir nebze rahatlayacak ve bu köprü şehrin yeni gelişen bölgesini şehre bağlayan alternatif bir hat kuracak. Biz de milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile Çanakkale'mize yapımı elzem olan 4'üncü köprü için Ankara'daki temaslarımız sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan gerekli izinlerin alınmasında destek olduk. Bundan sonraki süreçte CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin projeyi ivedilikle hayata geçirmesini bekliyoruz. Kaldı ki sayın başkanla son görüşmemizde köprünün yapılması için de kaynak gösterdik." 


AK Parti'li Turan'dan, Sarıçay üzerine 4'üncü köprü için izin müjdesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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