AK Parti'li Turan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili olarak, "Bir sporcu müsveddesi, bir vekil müsveddesi, maalesef insanlıktan nasibini almamış bir halle Sayın Cumhurbaşkanımızın hastalığından yola çıkarak, çirkin ithamlarda bulunarak, çok farklı bir söylemde bulundular." dedi.

Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Memur-Sen İl Başkanı Suat Özen'i ziyaret edip sendika üyeleriyle görüştü.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını hatırlattı.

Bunun ardından sosyal medyada çok çirkin açıklamalar çıktığını anımsatan Turan, şunları kaydetti:

"Ölüm de hastalık da her eve girebilir. İsrail'den Yunanistan'a, Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar bütün dünyanın bizi seven, sevmeyen tüm liderleri Cumhurbaşkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu insani bir duruş, normal bir duruş. Aynı şekilde siyasi partilerimizin hemen hemen tümünün genel başkanları Sayın Genel Başkanımız ve eşine geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bir sporcu müsveddesi, bir vekil müsveddesi, maalesef insanlıktan nasibini almamış bir halle Sayın Cumhurbaşkanımızın hastalığından yola çıkarak, çirkin ithamlarda bulunarak, çok farklı bir söylemde bulundular.

Biz bu tweetten, bu hadsiz açıklamalardan üzülmedik. Biz Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'de yükselmek için ülke düşmanlığından başka bildiği bir kriter olmadığından dolayı üzülmedik buna. Bırakın onlar bize tweet atmasınlar, bırakın onlar bize geçmiş olsun demesinler. Onlar bu tweetlerini Mehmetçiğimizin mahvettiği, hesap sorduğu, darmadağın ettiği teröristlere iletsinler. Onlar Mehmetçiğimizin imha ettiği teröristlere üzülsünler. Bizim milletimizin duası, mazlumların duası yeter diye düşünüyorum."

"Birinin hastalığından, ölümünden veya benzer bir sorunundan mutlu olmanın soysuzluk olduğunu" dile getiren Turan, "Kendi kinlerinde boğulsunlar. Biz milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve partililer katıldı.