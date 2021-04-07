AK Parti'li Turan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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AK Parti'li Turan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti'li Turan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek "Orada bir generalimizin kandil mesajı atmasını taaccüple karşılayan ifadeler vardı.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek "Orada bir generalimizin kandil mesajı atmasını taaccüple karşılayan ifadeler vardı. O mesajı paylaşan generalimiz bugün 18'inci ameliyatını oluyor. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere, silahını bırakarak, birliğini teslim etmeyip, göğüs göğüse çarpıştığı için yaralandığından dolayı ameliyat oluyor. Bildiriye imza atanların içinde birliğini terk edip kaçanlar da var." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ana muhalefeti oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin bazı emekli amirallerin açıklaması karşısında takındığı tavrın ibretlik olduğunu belirterek "Milletin değerleriyle savaşan jakoben zihniyetin temsilcilerinin 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' dediği dostları, meğer okyanus ötesi dostlarıymış, eski amiral dostlarıymış. Onlara kötü bir haberimiz olacak, amiral battı. Hem de bir daha gün yüzüne çıkamamak üzere battı." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bildiriyi yazanlara abuk sabuk cezalar verdirmeye kalkma" çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Turan, Akşener'in adeta imzayı atanlara yaptırım uygulanmamasını, üzerlerine gidilmemesini istediğini söyledi.

"Zalime merhametin, mazluma zulüm olduğunu" vurgulayan Turan, "Eğer birileri bu milleti ve milletin iradesini açıkça tehdit ediyorsa, yaptıkları cürmün bedelini hukuk önünde vermesi gerekir. Onları korumaya almak ne anlama geliyor?" diye sordu.

Turan, emekli amirallerin açıklamasında bir generalin kandil mesajı atmasını taaccüple karşılayan ifadeler olduğuna işaret ederek "O mesajı paylaşan generalimiz bugün 18'inci ameliyatını oluyor. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere, silahını bırakarak, birliğini teslim etmeyip, göğüs göğüse çarpıştığı için yaralandığından dolayı ameliyat oluyor. Bildiriye imza atanların içinde birliğini terk edip kaçanlar da var ama o generalimiz birliğini terk edip kaçmamış, kahramanca çarpışmış. Ben, kendisine 104 defa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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