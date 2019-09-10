Ak parti'li turan'dan, arınç'a ahmet türk tepkisi

10.09.2019 15:38

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bayramiç Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti Bayramiç ilçe Başkanı Mehmet Demirsöz, daire amirleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

'PKK'YA GÖZ KIRPAN KİM VARSA O GÖZÜ OYACAĞIZ'

Toplantıda STK temsilcileri ile muhtarların sıkıntılarını dinleyen Bülent Turan konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın, yerine kayyum atanan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Turan şöyle konuştu:

"Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla 'niye kayyım atadın, niye bunu yaptın' dediler. PKK'ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur ama halk seçtiği zaman giderken kandilden yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi kandile teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin tüm resmi kurumu olan makamından, kimliğinden, internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir, 'kalk oradan kardeşim der' ve kaldırır. Hiç kimse bana Ahmet Türk terörle ihtisaslı değil demesin. O yaşa gelmiş bir insan, Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK'ya bir tek laf etmiş mi? Deyin ki bana kandil ona eş başkan atadığında 'hayır halk beni seçti, başkası bana eş başkan olmaz' dedi mi? Diyarbakırlı anneler çıktı, 'biz evlatlarımızı istiyoruz, zorla dağa götürdü' dediklerinde annelere destek oldu mu? Yok efendim o adamın terörle ihtisası yokmuş. Hayır arkadaş terörle iktisak sadece bomba atmak demek değildir. Bombacıya aferin demek de, yanında olmak da, bombacının akrabasını, kardeşini belediyeye yönetici yapmak da, terör kadar tehlikelidir, kötüdür. O yüzden devlet tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyerek yoluna devam edecek kardeşim. Kim bozuyorsa gereği yapılacak."

Kaynak: DHA