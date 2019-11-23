AK Parti'li Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP

23.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:24

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dün Kılıçdaroğlu, 'Adını biliyorum ama açıklamam' dedi, bugün Muharrem İnce, 'Ben kendimi yakarım' dedi. Kimin ne yaptığı belli değil. Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP" dedi.

AK Parti Genişletilmiş Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi'ndeki İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleştirildi. Partinin il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li bir isimle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğüne yönelik ortaya atılan iddiaları değerlendiren Turan, CHP'yi sert bir dille eleştirerek şunları söyledi: "Bir kongre dönemi geldi şimdi. Dün akşam bir açıklama oldu, dediler ki 'Cumhurbaşkanı CHP'nin içini karıştırıyormuş.' Bir defa kör kendisinden pay biçer meselesi. Bunlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince AK Parti 'liler ile konuşup, aday çıkartmak için çok yoğun mesai harcadılar. Onların AK Parti'den eski görev yapmış, bir cumhurbaşkanını aday yapıp güya Sayın Erdoğan'ın önünü kesme iddiaları vardı. Bunlar deşifre oldu. Kendilerini bizim gibi değil, kendi rüyalarında, kulislerinde yaşamaya alıştıkları için o gücü güya bizde zannediyorlar. Hayır kardeşim. Siz zaten 25'i 26 yapamayan, siz zaten bu millete borcunu ödemesi için hiçbir gayreti olmayan kulisten, kumpastan, küfürden, hakaretten başka hiçbir gündemi olmayan bir partisiniz. Dün Kılıçdaroğlu 'Adını biliyorum ama açıklamam' dedi, bugün Muharrem İnce 'Ben kendimi yakarım' dedi. Kimin ne yaptığı belli değil. Anlaşılır gibi değil. Nasıl parti ki liderine güvenmiyor? Lider ki ekibine güvenmiyor. İsterdik ki hangi parti olursa olsun, çıksın 'Ne diyorsunuz kardeşim? Ben ekibime güveniyorum. Muharrem İnce böyle bir satılmışlık yapmaz, o da CHP'lidir' demesini beklerdik. Gelinen yer hazin bir yerdir, gelinen yer utanılacak bir yerdir. Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP."'PARTİ DEĞİL, BREZİLYA DİZİSİ SANKİ'

Turan, CHP'yi Brezilya dizisine benzeterek, "Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları kulisleri, dünya alem şaşkınlıkla izliyor. Bizim aklımıza istesek gelmez bunlar. Ama adamlar parti değil bildiğin Brezilya dizisi sanki. Garip garip haller. O yüzden bunların bu partiye bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok. Ümit ederim CHP'de kendi iç dinamiklerini çözer, Atatürk'ün kurduğu altı okun felsefesinin olduğu bir parti haline gelir. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum Türkiye'de de Çanakkale'de de CHP'nin buraya vereceği hiçbir şey yok. Daha çok çalışacağız, safları sıklaştıracağız bu memlekete en çok AK Parti'nin yakışacağını göstereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA