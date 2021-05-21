AK Parti'li Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar
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AK Parti'li Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar

AK Parti'li Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar
Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nun İspanyol Milletvekili öncülüğünde kabul ettiği raporu eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nun İspanyol Milletvekili öncülüğünde kabul ettiği raporu eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu; Bayramiç ilçesinde Asımın Nesli Gençlik Derneği'nin açılış törenine katıldı. Turan, dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Açılışta konuşan Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nun raporunu eleştirerek, şunları söyledi: "Avrupa Parlamentosu'nun İspanyol Milletvekili öncülüğünde kabul ettiği rapor baştan aşağı Türkiye'yi karalayan, itham eden, suiistimale açık ikiyüzlü bir rapor. Kaldı ki o raporu hazırlayan İspanyol Vekil daha geçen aylarda 'Ülkü Ocakları terör örgütü olsun' diye önerge veren adam. HDP'ye, PKK'ya sürekli güzellemeler yapan bir adam. Ama ne olursa olsun Asım'ın memleketinden, Akif'in ifadesiyle 'tek dişi kalmış canavar' dediğimiz bu adamlara; 'ne yaparsanız yapın, Türkiye egemenliğini kayıtsız, şartsız kullanacak, ekonomide, dış politikada, siyasette, yatırımda, her alanda dünyaya örnek olmaya devam edecek' diyoruz."


AK Parti'li Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar
AK Parti'li Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar
AK Parti'li Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal

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