AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi

AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da geçtiğimiz ay başlayan kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyerek, turizm sektör temsilcileriyle bir...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da geçtiğimiz ay başlayan kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyerek, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Assos'ta otel işletmecileriyle ve turizmcilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlediklerin belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Assos, hem tarih turizminde hem de doğa ve deniz turizminde Türkiye'de akla gelen ilk yerlerden biri. Bu topraklar, bu kültürler bize tarihin bir emaneti. 2017 yılında, UNESCO tarafından Assos'u Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine ekleme başarısını gösterdik. Assos'ta ilk hedefimiz, burayı da Troya gibi daimi listeye eklemek. Assos bölgesindeki turizmcilerimizin yaşadıkları sıkıntıların bir an önce bitmesi için gayret ediyoruz" dedi.

"13 milyon lira sözleşme bedeliyle Assos kaya ıslahı çalışması başladı"

Assos'u da Troya gibi Türkiye ve dünya gündemine koymakta kararlı olduklarını ifade eden Turan, "Assos, hem dünyanın merkezi hem de dünyanın sayılı antik kentleri arasında yer alıyor. Dünya arkeoloji tarihi için önemli bir bölge. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve ilgili kurumlarımızla Assos'u hak ettiği seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Salgından dolayı zor bir süreç geçiyoruz. Sıkıntılarınızın, sorunlarınızın farkındayız. Assos'ta taşların düşmesinden dolayı tedbirler alındı. Ne yazık ki kapanan işletmelerimiz var. Çalışmalardan dolayı 500 gün kapalı olma söz konusu ama hızlı olması, bütçe ayrılması önemli. 13 milyon lira sözleşme bedeliyle Assos kaya ıslahı çalışmalarına başlandı. Yer teslimi yapılarak çalışmaların ivedilikle başlatıldığı işte arazi içerisinde yol yapım çalışması devam etmektedir. Ayrıca bölgede kaçak yapılaşma olduğu görülüyor. Bunun önüne geçeceğiz. Yine ses, gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlar var. Güvenlik tedbirleri artırılacak, hafta sonu atlı jandarmalarımız görev yapacak" diye konuştu. - ÇANAKKALE

AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi
AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi
AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! AK Parti paketi Meclis'e sundu, öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! AK Parti paketi Meclis'e sundu, öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Evgar Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 15:19:50. #1.15#

title