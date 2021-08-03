AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
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AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi

AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Assos bir Çanakkale markasından ötesi, bir Türkiye markası, daha da ötesi bir dünya markası. Aristo'nun memleketi, turizmin cenneti çok özel bir bölge.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Assos bir Çanakkale markasından ötesi, bir Türkiye markası, daha da ötesi bir dünya markası. Aristo'nun memleketi, turizmin cenneti çok özel bir bölge. Biz Çanakkale'mizin markasını büyüten ne kadar alt başlığımız varsa ona öncülük yapmayı, omuz vermeyi görev biliyoruz." dedi.

Turan, Ayvacık'ın Behram köyü sınırları içindeki Assos Antik Liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi.

Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve yüklenici firma yetkilileriyle bölgeyi gezen Turan, son durum hakkında bilgi aldı.

Assos'un bölge için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Assos bir Çanakkale markasından ötesi, bir Türkiye markası, daha da ötesi bir dünya markası. Aristo'nun memleketi, turizmin cenneti çok özel bir bölge. Biz Çanakkale'mizin markasını büyüten ne kadar alt başlığımız varsa ona öncülük yapmayı, omuz vermeyi görev biliyoruz. Bugün de kaymakamımız, il genel sekreterimiz, ilçe başkanımız ve tüm arkadaşlarımızla bölgemizdeyiz. Assos'ta otelcilerimizin taleplerini, turizm yatırımcılarının taleplerini dinliyoruz. Bu bölgeye geçen geldiğimizde, turizm yatırımcılarıyla bir araya geldiğimizde bölgeye ilişkin tespitleri değerlendirmiş ve paylaşmıştık. Atlı jandarmanın gelmesinden tutun da birçok konuya kadar farklı birtakım adımlar atmıştık. Assos'umuzda büyük bir güvenlik sorunu haline gelen kayaların düşmesi, turizmi engellemesi, hatta ölüm riskinin doğması ihtimali olan bölgenin tekrar duvarla, telle revize edilip taşlardan arındırılması sürecine şahitlik ediyoruz."

Turan, bölgedeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getirerek, "Burada firmamız çok hızlı şekilde işin başına geçerek çalışmalara başladı. Bir yıldan fazla olmasını planladığımız sürecin belki daha az, kısa süre içerisinde bitip ocak-şubat ayı gibi teslimin yapılacağını ümit ediyoruz. Bölgemizde ekonomik olarak büyük canlanma olması isteniyor, o yüzden bugün inşaat halini gezmeyi görev bildik, özel idaremizin, işi yapan firmamızın derdini dinlemeye geldik." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Bülent Turan Assos'ta devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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