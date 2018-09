AK Parti'li Turan: "Amerika ve Trump Bilecek Ki, Kendisine Müttefik Değil, Uşak Arıyorsa, Bu Ülke...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Artık eski Türkiye yok. Vur ensesine şunu yapsın, vur tokadı bunu yapsın yok kardeşim. Türkiye, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu, bağımsız ve demokratik bir ülkedir. Kimse biz bu konularda tehdit etmeyecek. Biz kendimiz ayağa kalkarız, toparlarız, yürürüz" dedi.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Turan, daha sonra teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Grup Başkanvekili Bülent Turan, "2002'de AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıl Türkiye'nin toplam bütçesi 120 milyar dolar. Yıl 2018, sadece sağlık bütçesi 127 milyar dolar. Eğitim 134'ten fazla, Türkiye böyle büyüdü. İşçi, emekli, memur, esnaf, öğretmen, öğrenci, imam, polis, muhtar büyümeyen var mı? Emekliye sözümüz vardı; Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye. Ramazan'da seçim vardı, 'seçim için yapılıyor, kurbanda olmayacak' dediler. Aldınız mı, evet. Hiçbir şekilde sözümüzden geri adım atmadık, atmayacağız. Her kesim büyüdü. Araba, ev, traktör sayılarına bakın. Herkes büyüdü hamdolsun. Çan'ın nüfusu 30 bin, 22 bin araç var. Çıkarın çocuğunu, yaşlısını, araç kullanmayanını neredeyse bir ev iki araç düşüyor. O yüzden diyorum, herkes büyüdü. Şuan ekonomik kriz diye ifade edilen dövizden kaynaklı mesele, göreceksiniz geçici mesele. AK Parti iktidarında, tüm dünyayı takip ediyoruz İngiltere, Fransa vesaire ekonomik kriz yaşadı mı? Yaşadı, biri AB'den çıkmak zorunda kaldı, biri Euro'yu bıraktı. İngiltere gibi ekonomisi güçlü ülkeler dahi en 3-4 defa ekonomik kriz yaşadılar. Biz yaşamadık. Ufak tefek sallantılarımız oldu. Ama kriz diye ifade edilen bir mesele oldu. 2008'de tüm dünya sıkıntıya girdi. Erdoğan, 'teğet geçecek' dedi. Kızdılar, dalga geçtiler, teğet geçti. 2001'den önce bir yılda tam 22 banka battı. Şimdi batan banka var mı? Döviz problem kabul ediyorum. Döviz arttı, sıkıntı yaşadık kabul ediyorum. Ama ekonominin tek göstergesi döviz değildir. Üretim, ihracat yatırım, hepsi beraber değerlendirilir öyle bakılır. Döviz, şuan bizim sıkıntılı bir alanımız kabul. O da toparlayacak inşallah. Ama diğer ülkelerin yaşadığı gibi olağanüstü bir kriz hamdolsun yaşamadık. Yunanistan battı. Adam maaş veremedi, devletin memurlarını çıkardı. Biz de var mı böyle bir şey? Hala bizim enflasyon oranında memurumuza, işçimize zammımız devam ediyor. Batan bankamız yok hamdolsun. Şimdi faiz yüzde 17'lerde kızıyoruz, 'kötü' diyoruz. Evet kötü, bende rahatsızım 17 fazla. Ama AK Parti faizi 85 ile aldı. Şuan 17 çok diyoruz. Ama bileceğiz ki biz 85'lerden 17'lere getirdik. O yüzden ufak tefek sıkıntılarımız olsa da zaman zaman yorulsak da bu ülkenin 81 milyonun kardeşliği, ortak ruhu bu sıkıntıları aşacaktı" dedi.

'Artık eski Türkiye yok'

Konuşmasının devamında ABD Başkanı Trump ve attığı tweetler hakkında açıklamalarda bulunan Turan, "Adam ülke başkanı, twitter'dan bize ayar çekmeye çalışıyor. Bu ekonomik kriz değil, bu başka bir şey. Ekonomik krizde bir başka ülkenin başkanı twitter'dan aleyhimize mesaj mı atar. Ne saçma bir iş bu. Böyle kriz mi üretilir. Ama Amerika ve Trump bilecek ki, kendisine müttefik değil, uşak arıyorsa, bu ülke uşak olmayı çok geride bıraktı. Artık eski Türkiye yok. Vur ensesine şunu yapsın, vur tokadı bunu yapsın yok kardeşim. Türkiye, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu, bağımsız ve demokratik bir ülkedir. Kimse biz bu konularda tehdit etmeyecek. Biz kendimiz ayağa kalkarız, toparlarız, yürürüz" dedi.

Turan, "Bakın yatırımları durdurmadık, Türkiye büyümeye devam ediyor. Her alandaki projemiz devam ediyor. Türkiye'yi bıraktım, Çanakkale'ye bakalım. Her alanda iddiamız devam ediyor. Bize önceden derlerdi, 'Batının Hakkari'si Çanakkale' Hiç duyuyor musunuz şimdi böyle bir şey? Bölgemizde en çok yatırım alan illerin başında geliyoruz. Daha da iyi olacak. Köprü devam ediyor. Bitiminde bir tek tarih değişikliği yok. O köprü, Biga'nın, Karabiga'nın kaderi. Tarımın, sanayinin kaderi. Adam elma, armut, pirinç, buğday üretiyor ama büyük filolar buraya gelmiyor. Rüzgar mı var, gemi mi var ne olacak belli değil. Ufaklar buraya bakıyor. Ama köprü bitsin, Avrupa'nın, İstanbul'un filoları buranın malları için yarışmaya başlayacaklar. O nedenle köprü çok önemli bir yatırım, Çanakkale'nin kaderi demek. Çanakkale büyümeye devam edecek. Mart 2019, ayakları göreceğiz. Mart 2022 inşallah davulla, zurnayla Lapseki'den Gelibolu'ya geçeceğiz. Köprü sadece Lapseki'nin, Gelibolu'nun değil. Şuan dünyanın en uzun köprüsü Japonya'da. Bizimki bitince Türkiye'nin değil Çanakkale'nin değil, dünyanın en uzun köprüsü olacak. Köprüyle Gıda OSB'sini beraber başlattık. Ezine tarafında tüm Çanakkale'ye hitap edecek, Çanakkale Gıda Sanayi Bölgesini yapıyoruz. 1500 dönümlük çok büyük bir yer. 92 ayrı fabrika parseli var. Tarımın nasıl kıymetlendiğini göreceksiniz. Türkiye bilecek ki bir tarım ürünü eğer Çanakkale'den gidiyorsa, bir kalitelidir, iki pahalıdır. Ulaşımı bitirdik, Tarım Gıda OSB'sini bitirdik, yeter mi? Yetmez. Su olacak, bereket olsun. Şu an Çanakkale genelinde 50'ye yakın baraj veya gölet inşaatımız var. Hepsi beraber olunca buraların kıymeti çok daha özel ve farklı olacak" şeklinde konuştu.

'Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz'

Türkiye'nin ve Çanakkale'nin büyümesini devam ettirmek istediklerini aktaran Turan, "Bu millete olan vefa borcumuz var. 15 Temmuz'dan bu yana can borcumuzu var bizim bu millete. Bu millet bize 16 yıldan beri çok önemli görevler verdi. 15 Temmuz'da da can verdi. O yüzden bizim mız mız yapma, iş yapmama lüksümüz hakkımız yok. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bu bölgelerin de büyümesini çok istiyoruz. Bunun için de gerekli adımları atıyor, yatırımları yapıyoruz. Eksiklik varsa onu da yine AK Parti yapar" diye konuştu. - ÇANAKKALE