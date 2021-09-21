AK Parti'li Turan 'Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Turan "Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali"ne katıldı

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Politika
AK Parti'li Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ahilik bu topraklarda sadece bir meslek faaliyeti, bir meslek teşkilatı değil. Bir ahlakı, bir imanı ifade eden çok kıymetli bir hazinemizdir bizim için.

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ahilik bu topraklarda sadece bir meslek faaliyeti, bir meslek teşkilatı değil. Bir ahlakı, bir imanı ifade eden çok kıymetli bir hazinemizdir bizim için. Yüzyıllardan beri var olduğumuzun en güzel göstergelerinden bir tanesi." dedi.

Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması amacıyla Çanakkale'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışına katıldı.

İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Turan, Türk kültüründe ahiliğin çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bunun için ahiliğe bir değer olarak baktıklarını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Ahilik bu topraklarda sadece bir meslek faaliyeti, bir meslek teşkilatı değil. Bir ahlakı, bir imanı ifade eden çok kıymetli bir hazinemizdir bizim için. Yüzyıllardan beri var olduğumuzun en güzel göstergelerinden bir tanesi. Biz birçok ülkede olduğu gibi dün var olan bir millet değiliz. Biz bin yıllardan beri bu topraklarda hatta daha ötesi Troya'dan Assos'tan beri bu topraklarda var olan bu kültürü bugünlere taşıyan, özellikle İslam medeniyetiyle beraber bambaşka bir tarih yazan özel bir nesiliz. Ahilik de yazılı kültürün çok ötesinde bizim kendi genlerimize ait olan çok farklı bir etkinlik."

Turan, ahiliğin bugün farklı isimlerle hayat bulduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Günümüzde esnaf ve sanatkarlar odası ismiyle karşımızda duran bu kıymetli hatıranın gelecek nesillere taşınması en büyük görevlerimizden. Altını bin kere çiziyorum, ahilik sadece bir teşkilatlanma modeli değil, bir esnaf örgütü değil, çok daha öte bir ahlakın tüm omuzlarımızda yüz yıllardır taşınması demek. Bu ahlakı kaybetmediğimiz zaman, hayata sadece dükkanı aç kapat, sadece para kazan olarak bakmadığımız zaman çok kıymetli destanları beraber yazdık."

"Kültürel değerlerimizin korunmasını amaçlamaktayız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise Çanakkale'nin büyük zaferlere ev sahipliği yapmış, adına türküler, destanlar yazılmış, yeşilin maviyle kucaklaştığı, geçmişin gelecekle harmanlandığı bir yer olduğunu söyledi.

Kentin yüzyıllardır tarihi ve kültürel önemini korumaya devam ettiğini belirten İbiş, "Sadece ülkemizde değil dünya tarihinde de bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferlerinin yaşandığı bu topraklar binlerce aziz şehidimize ebedi istirahat yeri olmuştur. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Geleneksel el sanatlarının babadan oğula, ustadan çırağa aktarılarak bugüne ulaştığını anlatan İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürel değerlerimizin korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması, geleneği sürdüren sanatçılarımızın tanıtılması ve desteklenmesini amaçlamaklayız. Ülkeminiz dört bir yanında düzenlediğimiz Geleneksel El Sanatları Festivalleri vasıtasıyla el sanatlarında teknik, motif, renk, malzeme gibi unsurlar ile sanat adabı, ahilik kültürü gibi konularda da sanatçılar için önemli bir paylaşım ve bilgi alışverişi ortamının sağlandığını da görüyoruz."

İbiş, kültürel mirasın görkemli örneklerinin UNESCO vasıtasıyla dünyaca tanınmasına ve insanlığın ortak mirası olmasına yönelik ciddi adımlar attıklarını hatırlatarak, "Yoğun gayretle sürdürdüğümüz kültürel diplomasi ile milletimizin değerlerinin tüm dünya tarafından bilinmesine ve bu sayede oluşacak kültür ekonomisine de katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin "Yaşayan İnsan Hazineleri" arasında yer alan Bigalı kispet ustası İrfan Şahin ile seramik ustası İsmail Bütün'e hediye takdim edildi, ardından stantlar gezildi.

Açılışa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti'li Turan Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ne katıldı

AK Parti'li Turan Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ne katıldı

AK Parti'li Turan Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ne katıldı

AK Parti'li Turan Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ne katıldı

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
AK Parti ile MHP, seçim çevresi sayısının 12 milletvekilinden oluştuğu yeni bir sistem üzerinde anlaştı

AK Parti ile MHP, seçim çevresi sayısının 12 milletvekilinden oluştuğu yeni bir sistem üzerinde anlaştı

 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz

 ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı

ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Joe Biden Adnan Menderes
Magazin Gökhan Çıra Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Cengiz Ergün Ali Yerlikaya Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Turan 'Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 22:18:11. #1.12#