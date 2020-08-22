AK Parti'li Turan: 83 milyonun sevincine ortak olmayan bir anlayış muhalefet değil
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AK Parti'li Turan: 83 milyonun sevincine ortak olmayan bir anlayış muhalefet değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Muhalefette hazımsızlık had safhada.

AK Parti'li Turan: 83 milyonun sevincine ortak olmayan bir anlayış muhalefet değil
22.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:03

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Muhalefette hazımsızlık had safhada. Siyasette farklılıklar ayrı bir konu, tarihi bir başarıdan gurur duymak ayrı. 83 milyonun sevincine ve heyecanına ortak olmayan bir anlayışın muhalefet olarak değerlendirilmemesi gerekiyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gelibolu ilçesine geldi. Vatandaşlarla ve triatlon sporcularıyla bir araya gelen Turan, ilçede yapılması planlanan yüzme havuzu ve spor kompleksinin alanını inceledi. İnceleme sırasında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhat Sürücü de yer aldı. Bülent Turan, projenin zemin etüt çalışmasının yapıldığını belirterek, "Bu mega kompleks, sadece Gelibolu'muza değil, bölgemize hizmet verecek. Çanakkale'mizin tüm talepleriyle titizlikle ilgileniyoruz" dedi.

'TÜM DÜNYA, HER ALANDA ŞAHLANAN BİR TÜRKİYE'Yİ SEYREDİYOR'Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Bülent Turan, "Dengeleri değiştirecek, ülke ve millet adına yeni bir dönem başlıyor. Tarihi yolculukta, tarihi bir rotaya daha kavuştuk. Ülkemiz her geçen gün küresel bir güç olduğu iddiasını güçlendiriyor. Tüm dünya, adeta her alanda şahlanan bir Türkiye'yi seyrediyor. Ülkemizin sahip olduğu tüm kaynakları milletimizin hizmetine sunacağımıza söz vermiştik. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı doğal gaz rezervi, ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi ve milletimizin refahı açısından oldukça kıymetli. Bu müjde; sadece doğalgaz rezervi bulunmasından ibaret değildir, aynı zamanda, kirli senaryoları yırtıp sahiplerinin yüzüne bir daha çarpan, yeni Sevrler imzalatma hayalleri kuranlara ise tokat gibi bir cevaptır. Başarı, yıllardır her riskli süreçte liderine sahip çıkan 83 milyon milletimizindir. Daha yeni başlıyoruz" diye konuştu.Muhalefette hazımsızlığın had safhada olduğunu öne süren Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasette farklılıklar ayrı bir konu, tarihi bir başarıdan gurur duymak ayrı. 83 milyonun sevincine ve heyecanına ortak olmayan bir anlayışın muhalefet olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Tüm dünyanın gündemine giren bir konunun bazı muhaliflerde sadece eleştiri gündemi olması oldukça düşündürücü.? Ne yani, 320 metreküp doğalgaz rezervi bulduk diye muhalefetten özür mü dileyeceğiz? Kimse algı ve manipülasyon peşinde koşmasın. Sevinemeyenlere kızmıyor, acıyoruz."


Kaynak: DHA

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