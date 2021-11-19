Ak Parti'li Turan: 50+1, sistemin esası ve temeli

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 50+1'in, başkanlık sisteminin esası ve temeli, uzlaşının, geniş katılımlı siyasal yapının da karşılığı olduğunu söyledi. Parti olarak böyle bir gündemlerinin olmadığının da altını çizen Turan, "Güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1'le kurulabilir. 4 yıla yakın bir zamandan beri şu anki başkanlık sistemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada 50+1 tartışmalarını değerlendirdi. Turan, 50+1'in iddialı bir yönetimi ortaya koyduğunu söyleyerek, "50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli. Uzlaşının da geniş katılımlı bir siyasal yelpazenin de karşılığı. Vesayetsiz, darbe girişimsiz, sorunsuz bir iddialı yönetimin olmasının en büyük gerekçesi 50+1. Onun için güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1 ile kurulabilir. 4 yıla yakın bir zamandan beri, şu anki başkanlık istemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1. Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok" diye konuştu.

Muhalefet partilerinin, aslında 'erken seçim' diyerek kendi gündemlerini bastırmaya çalıştıklarını savunan Bülent Turan, "Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 25'le aldığı partisini yüzde 26 yapamamış. Meral Hanım gördüğü rüyanın yarısını alamamış; Cumhurbaşkanı adayı olmuş, çok düşük bir oyla yoluna devam edebilmiş, partisi kadar oy alamamış. Ne seçiminden bahsediyorlar? Şimdiye kadar 15 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, 'seçim' demesini kim ciddiye alabilir ki. Şimdiye kadar; 'yarın seçim olsun' diyenlerin, eğer biz 'evet yarın seçim olsun' desek, daha adayları yok ortada. Adayları bile belli olmayan partilerin, seçim istemesinin hiçbir siyasal karşılığı yok. AK Parti, Cumhur İttifakı görevinin başındadır. 2023 yazına kadar da görevine devam edecek" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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