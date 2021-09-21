AK PARTİ'Lİ TURAN 100 YILLARDAN BERİ SÜREN HAYALİMİZİN BİR YANSIMASI BU KÖPRÜ - Haberler
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AK PARTİ'Lİ TURAN 100 YILLARDAN BERİ SÜREN HAYALİMİZİN BİR YANSIMASI BU KÖPRÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolundan yürüyerek, Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.

ÇANAKKALE (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolundan yürüyerek, Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Turan, 600-700 yıl önce Türkler bu hatlar üzerinden Avrupa'ya geçtiler. 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü. Bugün Asya ile Avrupa'yı yeniden birbirine bağlıyoruz. Köprü bir Türk mühendisliği harikası dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolu üzerinde yürüyerek, Asya'dan Avrupa yakasına geçiş yaptı. Kedi yolu üzerinde yürürken Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunan AK Parti'li Turan, Çanakkale Köprüsünün Türk mühendisliği harikası olduğunu söyledi. Turan, 318 metre yükseklikte kulelerin üzerindeyiz. 318 metre, Mart'ın 18'ine atıfla belirlenen bir rakam. Harika bir simgesel değeri var. Çanakkale, şehitler diyarı. Çanakkale, Atatürk'ün Anafartalar kahramanlığını gösterdiği yer. Çok kıymetli topraklar. 600-700 yıl önce Türkler bu hatlar üzerinden Avrupa'ya geçtiler. 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü. Bugün Asya ile Avrupa'yı yeniden birbirine bağlıyoruz. 4600 metreyi bulan bir köprüden bahsediyoruz. Köprü bir Türk mühendisliği harikası. Dünya'nın en uzun köprüsü olmaya aday. Aday olmaktan daha öte simgesel olarak da çok kıymetli. Şehitler Abidemizin figürleri, topların figürleri var. Ayak aralığı Cumhuriyet'imizin kuruluş yıldönümü olan 2023 metre. Birçok simgeyi temsil eden bir eser dedi.Çanakkale'nin evladı olduğunu belirten Bülent Turan, İnsanlarımız sabahtan sıraya girerler. Bu ulaşım lüks olmaktan öte bölgemiz için ihtiyaç. Tarihine, turizmine, tarımına çok büyük katkı sağlayacak. Bu köprü bizim bölgenin hayali olduğu kadar Türkiye'nin de hayaliydi. İnsanlarımız buradan tatile gider. İhracat için uğraşırlardı. Bu hatta muazzam kuyruklar olurdu. 6 ay sonra bunun kalmadığını göreceğiz. Türkiye'ye değil dünyaya örnek hale geleceğiz. Adım adım sona yaklaşıyoruz. Bundan birkaç ay sonra bütün Çanakkaleliler ile birlikte normal yoldan Asya'dan Avrupa'ya geçme imkanı bulacağız. İnşallah 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün Çanakkalelilerle karşıya geçeceğiz. Güney sahillerimiz üzerinde bir otoban seferberliği var. Marmara'nın etrafında Osmangazi Köprüsü ile bir ring var. Bunun eksik bir halkası vardı o da tamamlanıyor. Bu güzergah bir ihtiyaçtı. Transit geçişler içinde çok önemli bir yer haline gelecek? diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ TURAN 100 YILLARDAN BERİ SÜREN HAYALİMİZİN BİR YANSIMASI BU KÖPRÜ

AK PARTİ'Lİ TURAN 100 YILLARDAN BERİ SÜREN HAYALİMİZİN BİR YANSIMASI BU KÖPRÜ

AK PARTİ'Lİ TURAN 100 YILLARDAN BERİ SÜREN HAYALİMİZİN BİR YANSIMASI BU KÖPRÜ

AK PARTİ'Lİ TURAN 100 YILLARDAN BERİ SÜREN HAYALİMİZİN BİR YANSIMASI BU KÖPRÜ
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Haber: AK PARTİ'Lİ TURAN 100 YILLARDAN BERİ SÜREN HAYALİMİZİN BİR YANSIMASI BU KÖPRÜ - Haberler
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