AK Parti'li Tüfenkci, zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerle bir araya geldi
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AK Parti'li Tüfenkci, zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerle bir araya geldi

AK Parti'li Tüfenkci, zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Darende'de meydana gelen zirai don nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçileri ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Darende'de meydana gelen zirai don nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçileri ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Tüfenkci, AK Parti olarak tarıma ve çiftçiye büyük önem verdiklerini belirterek, "Bizler AK Parti olarak hizmet siyaseti yapıyoruz. 19 yıla baktığımız zaman Türkiye'yi bir yerlere getirdik. Türkiye'nin üretimini arttırmak, insanımıza iş ve AŞ bulma noktasında hem tarımımızı geliştirmek hem de tarıma dayalı sanayimizi geliştirmek noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz, tarıma önem veriyoruz, üretime önem veriyoruz ve Türkiye'nin kalkınmasının üretimden geçtiğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, ülke gündeminde yer alan konularla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Baktığımızda yakın coğrafyada oynanan oyunların büyük bir bölümü Türkiye üzerine oynanan oyunlar. Milletimiz bu oyunları görüyor ve bu oyunları bozacak da milletimizdir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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